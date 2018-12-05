Легковой автомобиль перевернул грузовик с мусором на пхукетском шоссе

Полиция Пхукета изучает обстоятельства аварии, произошедшей нынешней ночью на шоссе Bypass Rd. в районе поворота к храму Wat Rassada.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП у поворота к храму Wat Rassada около 2:00 ночи 5 декабря. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили сильно поврежденный седaн Toyota Yaris ATIV, а также лежащий на боку грузовик с мусором.

Водитель легковой машины Пакон Джаронрит был заблокирован в салоне, и спасателям пришлось применить специальные инструменты, чтобы достать его оттуда.

Согласно предварительной версии полицейских, грузовой автомобиль выезжал на Bypass Rd. с прилегающей улицы, когда в него врезался седан. Водитель легковой машины пытался экстренно затормозить, но удар все равно был такой силы, что грузовик перевернулся.

О предъявлении кому-либо обвинений по факту ДТП в полицейском отчете не говорится.