Легковая машина перевернула грузовик на главном шоссе Пхукета

Седан Toyota Camry врезался в грузовой автомобиль Isuzu на Thepkrasattri Rd., в результате чего грузовик опрокинулся, а дорога оказалась частично заблокирована высыпавшимся из кузова грузом. Также пострадал мотоциклист, врезавшийся в оторвавшееся от Isuzu колесо.

Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Тхитиват Асасинг из полиции Таланга получил сообщение об аварии в районе муниципалитета Срисунтхорна на Thepkrasattri Rd. около 2:00 ночи четверга, 18 августа.

Прибыв на место событий, полицейские и спасатели обнаружили на дороге лежащий на боку грузовик Isuzu, из кузова которого на проезжую часть высыпались товары, которые он перевозил.

Вплотную за грузовиком, прижавшись к нему искореженным капотом, находился белый седан Toyota Camry, у которого сработали подушки безопасности на водительском и переднем пассажирском местах. Также рядом находился мотоцикл, который, как выяснилось, врезался в колесо, оторвавшееся от Isuzu.

Водителя Camry на месте событий не было (равно как и его возможного пассажира). Управлявший грузовиком 30-летний Наттакит Тхонгплеу дожидался полицию, чтобы дать показания. 30-летний мотоциклист Джирапхон Бутсамран получил в результате падения травму не указанного характера и был госпитализирован. Его отвезли в больницу Thalang Hospital.

Господин Тхонгплеу рассказал, что вез груз на склад в Срисунтхорне, когда в его Isuzu сзади врезался легковой автомобиль. От удара грузовик господина Тхонгплеу вылетел на разделительную линию, перевернулся и остановился на боку на противоположной обочине, попутно зацепив мачту электропередач. Ту же траекторию движения повторила Camry.

На момент подготовки материала о водителе легковой машины ничего не сообщалось, кроме того, что на месте ДТП его не обнаружили.