Легкий самолет разбился на севере Пхукета

Один из самолетов пхукетского аэропарка разбился при заходе на посадку утром 10 марта.

11 Марта 2018 09:43:20

На Пхукете продолжается расследование обстоятельств крушения легкого одномоторного самолета Jabiru 450, разбившегося при заходе на посадку в пхукетском аэропарке утром 10 марта. Расследование ведут местная полиция и авиационные специалисты.

Полиция и экстренные службы получили сообщение об инциденте в Паклоке около 10 утра субботы, 10 марта. К моменту, когда специалисты прибыли на место событий, два из четырех находившихся в самолете человек были мертвы. Двух выживших доставили в больницу Vachira Hospital, и сейчас они находятся под присмотром медиков. Какая-либо информация об их состоянии отсутствует.

Согласно отчету, который направил в Бангкок заместитель начальника полиции Таланга подполковник Амнуай Крайвуттианан, в результате крушения самолета погибли пилот Ваттана Тхинпханга и инструктор Технического колледжа Таланга Нарин Тхавиват. Выжить удалось двум студентам колледжа, находившимся на задних сидениях в салоне самолета. В отчете подполковника Крайвуттианана их имена указаны как Аден Самэ (19 лет) и Ораван Джиндарак (18 лет).

«Лейтенант Нарин Тхавиват и 21 студент факультета обслуживания авиционной техники Технического колледжа Таланга находились на экскурсии в пхукетском аэропарке (Phuket Airpark). Два студента – Аден и Ораван – были выбраны для того, чтобы принять участие в полете вместе с лейтенантом Нарином. Самолетом управлял капитан Ваттана», – говорится в отчете полиции Таланга.

«Самолет взлетел в 10:05 утра, после чего сделал несколько кругов вокруг аэропарка. Через десять минут самолет должен был совершить посадку, но из-за сильного ветра капитан принял решение ее отложить. Затем сильный порыв ветра свалил самолет в падение, капитан попытался набрать высоту, но в итоге самолет врезался в землю», – указывается в отчете.

Эту же версию в беседе с «Новостями Пхукета» озвучил и шеф пхукетской полиции Тирапхон Тхипджарон: самолет разбился при заходе на посадку из-за сильного ветра.

«Мне сообщили, что управлявший самолетом капитан был опытным и имел тысячи часов налета. Ранее он работа на коммерческих авиалиниях», – добавил офицер.

Наличие у капитана Ваттаны Тхинпанги необходимого опыта и знаний подтвердили и другие лица, знакомые с пилотом. На момент авиакатастрофы ему было 68 лет. Пилот был уроженцем Пхукета. После окончания работы в авиакомпании THAI Airways он вернулся на остров и работал в пхукетском аэропарке, а также являлся специальным инструктором Технического колледжа Таланга.