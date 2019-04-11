Легенда по имени Эд

Заключительный концерт Phuket Bike Week с участием Carabao пройдет в Phuket Boat Lagoon вечером 20 апреля. Начало – в 21:00.

Новости Пхукета

19 Апреля 2019, 04:00 PM

Фото: Phuket Bike Week

На Пхукете отгремел Сонгкран, а значит настало время для второго и заключительного раунда мотофестиваля Phuket Bike Week, проходящего на острове в 25-й раз. За четверть века в программе мероприятия многое поменялось, но неизменным в последние годы было участие в фестивале легендарного тайского музыканта Эда Карабао из одноименной группы Carabao. В этот раз концерт с участием Эда пройдет в Phuket Boat Lagoon и станет финальным аккордом всей Phuket Bike Week.

Настоящее имя Эда Карабао – Йынйонг Опакун. В этом году музыкант должен отметить свое 65-летие, но почтенный возраст не мешает ему продолжать выступать.

Эд Карабао – потомок китайских переселенцев из провинции Супханбури, находящейся в центральном Таиланде. Отец Эда был менеджером музыкального коллектива, выступавшего в тайском жанре «лук тхунг», так что будущий исполнитель и автор песен с раннего возраста впитывал музыкальные традиции Таиланда, а в подростковом возрасте увлекся современной европейской музыкой. Из этой смеси запада и востока в итоге родился стиль Carabao.

Первый альбом Эда под ставшим легендарным названием Carabao вышел в 1981 году, при этом ему предшествовала пластинка Hammer, записанная годом ранее, в составе одноименной группы. Впрочем, настоящая слава пришла к Carabao лишь после записи пятого альбома коллектива, которым стал знаменитый диск Made in Thailand (1984 год), распроданный тиражом в 5 млн копий. За выходом альбома последовали туры по Европе, США и Японии, закрепившие успех команды. В 2013 году Эд получил титул почетного доктора в сфере музыки от университета Рамкхамхэнг.

Заключительный концерт в рамках Phuket Bike Week начнется в Phuket Boat Lagoon в 21:00 субботы, 20 апреля. Стоимость билетов на двах последних дня фестиваля – 300 бат.