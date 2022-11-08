Legend Fighting Championships в Andamanda Phuket

Дата/Время начала: 12 Ноября 2022, 06:00 PM - 12 Ноября 2022, 11:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К НОВОЙ БИТВЕ!! Турнир Legend Fighting Championships Muay Thai & MMA в Andamanda Phuket в субботу, 12 ноября, 2022 года. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. Приготовьтесь к новой битве!!! Legend Fighting Championships. Приготовьтесь к взрыву эмоций в Andamanda Phuket, где тайские бойцы сойдутся в поединках с иностранцам. Десять пар спортсменов проведут кипящие бои по правилам муай тай и ММА. Список участников возглавляет первая чемпионка К1 из Таиланда Пайяхонг из Ayothaya Fight Gym, наследников традиций Ранонга. Фа Ликхит из The Legend Arena. Бангрон Louk Chao Phor Phuya Suea чемпион муай тай Legend FC Питер Денесо, потомок Накхон-Си-Тхаммарата, чемпион ММА из Legend FC. Акула Ломмани из The Legend Arena, опытная тайская спортсменка и мастер муай-тай. Дебют в ММА впервые в эту субботу, 12 ноября, в 18:00. Вход свободный!