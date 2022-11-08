Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ Календарь событий

Legend Fighting Championships в Andamanda Phuket

Дата/Время начала: 12 Ноября 2022, 06:00 PM - 12 Ноября 2022, 11:00 PM

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К НОВОЙ БИТВЕ!! Турнир Legend Fighting Championships Muay Thai & MMA в Andamanda Phuket в субботу, 12 ноября, 2022 года. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. Приготовьтесь к новой битве!!! Legend Fighting Championships. Приготовьтесь к взрыву эмоций в Andamanda Phuket, где тайские бойцы сойдутся в поединках с иностранцам. Десять пар спортсменов проведут кипящие бои по правилам муай тай и ММА. Список участников возглавляет первая чемпионка К1 из Таиланда Пайяхонг из Ayothaya Fight Gym, наследников традиций Ранонга. Фа Ликхит из The Legend Arena. Бангрон Louk Chao Phor Phuya Suea чемпион муай тай Legend FC Питер Денесо, потомок Накхон-Си-Тхаммарата, чемпион ММА из Legend FC. Акула Ломмани из The Legend Arena, опытная тайская спортсменка и мастер муай-тай. Дебют в ММА впервые в эту субботу, 12 ноября, в 18:00. Вход свободный!

С кем связаться: Паттаравади Суконрат
Адрес: Andamanda Phuket
телефон: 66 83 244 6697

 

Security:

QSI International School Phuket
Thai Residential

 