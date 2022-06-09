Легализация марихуаны в Таиланде даст свободу 3 тыс. заключенных

Более 3 тыс. заключенных, отбывающих тюремные сроки за хранение марихуаны, вышли сегодня на свободу или выйдут в ближайшие дни по причине исключения этого растения из списка наркотиков. Легализация произошла 9 июня.

Новости Пхукета

9 Июня 2022, 05:55 PM

Центральная тюрьма Накхон-Савана. Фото: Chalit Pumruang / Bangkok Post

Как уточнил глава Департамента коррекции Тхаватчай Чайват, на свободу выйдут лица, находящиеся за решеткой в связи с хранением только каннабиса. Если в деле есть другие обвинения, то возможен пересмотр срока заключения, пишет Bangkok Post. Списки на освобождение уже разосланы в суды на местах, чтобы те предприняли необходимые шаги.

Господин Чайват отметил, что в связи с легализацией каннабиса на свободу должен выйти 3071 заключенный. К примеру, директор центральной тюрьмы Накхон-Савана Супачок Кхуанрынчай заявил сегодня, что в его заведении по состоянию на утро 9 июня числились 17 заключенных, отбывавших наказания в связи с хранением марихуаны. Из них шесть вышли на свободу, но еще десять остались за решеткой, поскольку их дела включают и другие наказания. Последний, 17-й заключенный, временно находится в Пхетчабуне для уплаты штрафа. Господин Кхуанрынчай не уточнил, к какой и двух категорий относится конкретно этот человек.

Ранее начальник Бюро по борьбе с наркотиками генерал Рой Ингкапайрот указывал, что в связи с декриминализацией каннабиса также будут прекращены все незавершенные дела и аннулированы выданные ордера на арест.

Добавим, что, согласно приказу Министерства здравоохранения, вступившему в силу 9 июня, легальной является только конопля или продукция из нее с содержанием тетрагидроканнабиола не выше 0,2%. При более высокой концентрации вещество классифицируется как запрещенный к свободному обороту наркотик пятой категории.