Ледибоя с Банга-Роуд арестовали за кражу цепочки у туриста

Полиция Патонга арестовала трансвестита-ледибоя за кражу золотой цепочки у туриста из Великобритании. Работница Бангла-Роуд, как сообщает Phuket Info Center, сорвала украшение с шеи иностранца, после чего убежала в туалет ближайшего заведения и неким образом покинула его, не привлекая к себе внимания. Потерпевший не стал преследовать катоя, но воровка сама затем вернулась на место преступления, где и была арестована полицейскими.

Новости Пхукета

3 Марта 2023, 02:29 AM

Трансгендера из Патонга арестовали за кражу. В начале высокого сезона развлекательный бизнес сам просил органы власти сделать что-нибудь для борьбы с криминалом в среде ледибоев. Фото: Patong Police

Полиция Патонга получила сообщение об уличной краже перед торговым центром Central Patong около 5:40 утра вторника, 2 марта. Потерпевшим оказался британский гражданин Дилан Маниш Амин, который рассказал приехавшим полицейским, что женщина-трансгендер сорвала у него с шеи цепочку, а затем убежала в туалет ближайшего бара.

Сотрудники полиции проверили уборную, но не нашли там подозреваемую. Задержать же ее удалось благодаря одному из друзей господина Амина, заметившему воровку на выходе с Bangla Rd. в районе Central.

Украденная цепочка была обнаружена у арестованной – некой Чакри Кэу-Акхаад – в туфле. Когда ювелирное украшение нашли, она созналась в совершении преступления. Цепочку вернули законному владельцу, ледибою предъявили обвинения.

Напомним, что в ноябре прошлого года Ассоциация развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) предложила властям провести перепись ледибоев на Бангла-Роуд, чтобы у официальных лиц была информация о всех женщинах-трансгендерах, работающих там в сфере услуг.

На встрече с властями президент РЕВА Виравит Крыасомбат. заявил, что «хотел был, чтобы профильные ведомства занялись сразу всем, что происходит на Сой Бангла неправильного, ради хорошего имиджа Сой Банла».

Господин Крыасомбат прямо заявил, что зачастую трансвеститы-катои, зарабатывают на жизнь проституцией, настойчиво предлагая соответствующие услуги туристам. Также он напомнил о случаях открытых конфликтов катоев с туристами, включая запугивание отдыхающих и прямое физическое насилие.

«Их не менее 100 человек, работающих по всей Бангла-Роуд, предлагающих услуги проституции туристам, иногда ворующих у туристов», – заявил президент РЕВА, слова которого приводятся в официальном отчете властей о прошедшем совещании.

Господин Крыасомбат подчеркнул, что зачастую трансвеститы являются приезжими из Бангкока и Паттайи. Местный бизнес «не знает, кто из них кто».

«Если мы не можем управлять ими, было бы разумно хотя бы зарегистрировать их, чтобы знать, кто есть кто. Если что-то случится, это позволит отследить нарушителей порядка», – заявил президент РЕВА.

Ту же меру глава ассоциации предложил и в отношении уличных зазывал, приглашающих туристов в местные бары и клубы. Их он обвинил в запугивании туристов и навязывании завышенных цен, но не только.

«Некоторые из них носят с собой оружие и продают наркотики туристам, иногда они оказываются замешаны в проблемных ситуациях, включая физические нападения на туристов», – заявил господин Крыасомбат.

«Эту группу также необходимо контролировать. Они должны быть зарегистрированы с указанием заведений, на которые работают, а не просто бесконтрольно вести деятельность на Банла-Роуд, словно призраки, как это происходит сейчас. Все это разрушает имидж Багла-Роуд как туристической пешеходной улицы», – добавил глава РЕВА.