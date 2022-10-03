Ледибои украли цепочку у россиянина в Паттайе

Полиция Паттайи приняла заявление у гражданина России Вадима Ященко, которого обокрали на пляже два ледибоя.

Новости Пхукета

3 Октября 2022, 11:19 AM

Вадим Ященко (в центре) на месте преступления. Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, инцидент произошел вечером 2 октября на пляже в Паттайе. Два трансгендера-катоя обратились к 31-летнему россиянину с предложением сексуальных услуг. Мужчина отказался и попытался уйти, но ледибои какое-то время его не отпускали.

Когда общение удалось разорвать, Ященко заметил пропажу золотой цепочки. Мужчина подал заявление в полицию, в котором оценил украденную цепочку в 120 тыс. бат.

Той же ночью с 2 на 3 октября полицейские приняли заявление 29-летнего индуса Секара Мохандосса. Он не отказался от интимных услуг, предложенных ему некой гражданкой Таиланда, но после секса обнаружил, что у него пропал мобильный телефон Huawei стоимостью более 18 тыс. бат.

Полиция зарегистрировала оба дела, но о перспективах расследования ничего не сказала.