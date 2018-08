Лечащие руки: Канитта Чатамма и ее клиника на Пхукете Канитта Чатамма – основатель и владелец клиники My Physio by Kanitta, специализирующейся на физиотерапии, восстановлении после травм и других процедурах оздоровительно-реабилитационного спектра. Сама клиника находится в Lagoon Road Plaza в Чернг-Талей, а главные ее активы – это не только современное оборудование и квалифицированный персонаж, но и сама госпожа Чатамма с 12 годами опыта в сфере физиотерапии и настоящей страстью к своему делу. Новости Пхукета 4 Августа 2018 13:00:00 Когда я встретился с Каниттой в клинике, то меня сразу подкупило сочетание живой натуры хозяйки бизнеса с глубокими знаниями во всех областях, о которых мы говорили. Причем довольно быстро выяснилось, что восстановительная медицина для Канитты – дело в некоторой мере личное. Бангкок, Пекин, Москва «Когда я была еще совсем юной, у моего дедушки случился удар, после которого он просто не мог заботиться о себе, так что я еще тогда решила, что хочу работать в здравоохранении. Однако перед поступлением в университет я решила пройти практику в больнице и поняла, что для работы врачом я слишком чувствительна. Так что я предпочла получать диплом в области физиотерапии», – рассказывает Канитта. Получать образование госпожа Чатамма решила в престижном университете Mahidol University в Бангкоке, и через четыре года уже имела диплом в области медицинских наук, с которым пришла в Chiva-Som International Health Resort в Хуа-Хине, знаменитый своими холистическими оздоровительными практиками, привлекающими голливудских звезд, миллионеров и членов королевских семей со всего мира. Через три года она уже занимала там должность старшего специалиста по физиотерапии, пройдя подготовку в сферах акупунктуры, моксотерапии и мышечной терапии с использованием медицинских банок в Пекине. Затем госпожа Чатамма решил, что пробил час сменить обстановку и ненадолго перебралась в Москву для открытия клиники в российской столицей. Следующей остановкой – и уже на более долгий срок – стал Оман, где она возглавила одно из отделений Medident Madinat Qaboos Medical Centre в Мускате. Примечательно, что приглашение поработать в Омане она получила от одного из клиентов, который оказался владельцем этого центра, и был достаточно впечатлен навыками Канитты, чтобы позвать ее с собой. В Омане госпожа Чатамма провела в общей сложности шесть лет. Говоря о тех годах, Канитта подчеркивает доброту и гостеприимство местных жителей, принявших ее в свое общество. «Это приятная и мирная страна. К тому же, у меня была возможность много путешествовать и изучать Ближний Восток. Кроме того, очень помогло то, что там жил один из моих хороших друзей», – говорит Канитта. После шести лет в Омане госпожа Чатамма решила вернуться на родину и открыть здесь собственную клинику. По словам Канитты, с каждым годом все больше людей осознают важность терапевтических процедур и использования современных медицинских технологий для своего здоровья. Соответственно, растет и востребованность того, что может предложить госпожа Чатамма. «Я знала, что пробил час открыть My Physio в Таиланде», – говорит она. Знания и технологии До момента открытия клиники Канитта на Пхукете не жила, но все же выбрала именно эту провинцию для запуска собственного бизнеса. При этом причины на то были не только деловыми. «Здесь такая восхитительная смесь природы и городских благ. Здесь есть все, что нужно», – говорит Канитта. Кроме того, здесь есть и клиентская база, включая профессиональных спортсменов, специально прилетающих на Пхукете для подготовки к соревнованиям. В свое время, к примеру, на острове готовилась к одному из турниров Мария Шарапова. Да и олимпийские сборные – не редкость на острове. Плюс серьезно думает о здоровье и определенная прослойка местного сообщества. «Конечно, мы предлагаем широкий спектр процедур для лиц с травмами или восстанавливающихся после операций, а также процедуры для восстановления после неврологических заболеваний или диагнозов, связанных с ослаблением мышц. Для того, чтобы вернуть пациента к нормальному уровню активности и независимости в повседневной жизни необходимо подбирать самые эффективные реабилитационные методы. Но нельзя недооценивать и важность превентивной терапии. Такие процедуры как анализ и корректировка осанки могут предотвратить чрезмерную нагрузку на определенные группы мышц, равно как подготовить человека к определенному типу спортивных дисциплин или физической активности», – объясняет госпожа Чатамма. Канитта следит и за последними достижениями в области здравоохранения. Среди новинок она выделяет технологию миофасциального расслабления. «Тело – это единый объект. Локальные дисфункции могут приводить проблемам и в других местах. Эта техника очень эффективно разблокирует и ребалансирует соединительные ткани», – говорит Канитта. «Среди технологического оборудования большим прорывом оказался последний лазер высокой интенсивности. Он используется при лечении травм мышц, сухожилий и связок за счет биостимуляции и термального эффекта. Процедура повышает содержание кислорода на уровне клеток и восстанавливает поврежденные клетки на травмированных участках. Те травмы, которые ранее требовали лечения в больнице, теперь можно лечить этим способом», – продолжает госпожа Чатамма. Впрочем, сама Канитта не забывает и о другой важной составляющей здоровья – о занятиях спортом. «После работы мне нравится заглянуть в спортзал или сходить на танцевальные занятия, такие как зумба или боди-джем. Кроме того, я только что начала заниматься серфингом на пляже Ката, так что выходные у меня заняты», – говорит госпожа Чатамма. По словам Канитты, в Омане список развлечений включал езду на верблюдах, но на Пхукете это пока что не вариант. «Думаю, придется ограничиться лошадями», – разводит руками Канитта. Вплоть до конца августа 2018 года первичную консультацию в My Physio Clinic by Kanitta можно получить бесплатно. Контактный телефон: 095 791 2772. Страница в соцсетях: www.facebook.com/myphysiobykanitta. Добавьте новостную ленту на свой сайт В Сонгкхла перехватили контрабандных сигарет на 146 млн бат Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете Таиланд впервые принял этап серфинг-тура RAST Фестиваль лобстеров стартовал на Пхукете Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus