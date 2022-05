Дата/Время начала: 18 Июня 2022, 11:00 AM - 18 Июня 2022, 11:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Ярмарка One Phuket Sustainability Fair и концерт живой музыки Lean On Me Live Fest 2 пройдут в White House на терриитории Phuket Boat Lagoon Marina в субботу, 18 июня 2022 года. Веселье начнется в 11:00 утра и продлится до 23:00. Приходите, чтобы узнать обо всем, что касается экологически устойчивой и ответственной жизни на Пхукете. Не пропустите и конкурс арт-объектов Sustainable Art Contest. Участие в концерте будут принимать 12 выдающихся групп и исполнителей. И не забудьте скейт!