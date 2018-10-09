Лайнер Thai Airways выкатился за пределы полосы в Бангкоке

Самолет Boeing 747-400 с 97 пассажирами и 18 членами экипажа выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi вечером 8 октября.

9 Октября 2018 09:11:00

Фото: Alec Wilson / Wikimedia Commons

Как пишет Bangkok Post, инцидент произошел в 22:48 вечера. Лайнер из Гуанчжоу совершал посадку в условиях сильного дождя и не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе. Воздушное судно выкатилось за пределы полосы и остановилось, пассажиры и члены экипажа были эвакуированы по аварийным трапам, никто из них в ходе инцидента не пострадал. Официальные лица и авиакомпания начали проверку по факту происшествия.

Вице-президент Thai Airways по авиационной безопасности Пратана Патанасири уточнил, что инцидент произошел во время выполнения рейса TG679. Согласно данным Flight Radar 24, в понедельник соответствующий рейс выполнял лайнер с идентификатором HS-TGF. Из данных «Википедии» следует, что авиакомпания эксплуатирует этот самолет не менее 15 лет.

Напомним, что в сентябре 2013 года другой самолет Thai Airways (Airbus A330-300, HS-TEF), совершавший рейс TG679 из Гуанчжоу, не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе Suvarnabhumi и выкатился за ее пределы. В том случае пострадали 44 пассажира, 14 из них потребовалась госпитализация. Официальные лица объяснили происшествие технической неисправностью лайнера.

При этом авиакомпания по некой причине решила замазать на фотографиях логотип и эмблему Thai Airways на хвосте самолета. Данное решение вызвало волну критики в социальных сетях.