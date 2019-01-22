Лайнер с туристами из России не смог вылететь на Пхукет из-за неполадок в двигателе

Более 400 пассажиров чартерного рейса Иркутск-Пхукет не смогли вылететь на остров в запланированное время из-за неполадок в двигателе самолета.

22 Января 2019, 04:53 PM

Фото: Аэропорт Иркутска / Facebook.com/iktport

Об отмене чартерного рейса авиакомпании Nordwind сообщил сегодня портал ИА «ИркСиб» со ссылкой на пресс-службу иркутского аэропорта. Вылететь на отдых в запланированное время не смогли 420 пассажиров, включая 60 детей. Туристов доставят на остров другим самолетом, который должен покинуть Иркутск сегодня вечером (в 19:00 по местному времени).

Как следует из данных flightradar24.com, чартерный рейс N42483 должен был выполнять лайнер Boeing 777-2Q8(ER) с бортовым номером VQ-BUD. Совершить посадку на Пхукете он должен был в районе полудня. Текущий статус рейса на сайте указан как «неизвестный».

ИА «ИркСиб» указывает, что полет мог быть отменен по причине помпажа одного из двигателей самолета.