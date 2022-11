Лайнер Genting Dream вышел в первый круиз на Пхукет

Круизный оператор Resorts World Cruises (RWC), которым владеет малайзийский миллиардер Лим Кок Тхай, возобновил организацию морских путешествий по маршруту Сингапур-Пенанг-Пхукет. Огромный 18-палубный лайнер Genting Dream пассажировместимостью более 3,3 тыс. человек, покинул Сингапур 20 ноября, прибытие в Патонг ожидается утром 23 числа.

Genting Dream – флагманский лайнер Resorts World Cruises, новой компании, которую миллиардер Лим Кок Тхай открыл вместо умершей в коронавирус. Фото: rwcruises.com

Комментируя перезапуск маршрута, президент RWC Майкл Гох назвал возвращение Пхукета в расписание своевременным и востребованным. Тайская сторона, разумеется, тоже приветствовала решение оператора.

«Индустрия круизного туризма возвращается. Мы рады сотрудничать с Resorts World Cruises и принимать все больше зарубежных туристов на Пхукете и по всему Таиланду от круизного сектора. Нас воодушевляет, что все больше планируемых визитов на остров подтверждаются на 2023 и 2024 годы», – заявил Нонгйао Джирундорн, директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по Малайзии и Брунею.

Малайзийский миллиардер Лим Кок Тхай до пандемии коронавируса был одним из самых заметных игроков на рынке морских круизов в Азии, а Майкл Гох – его доверенным топ менеджером. На фоне пандемии круизный бизнес Лима начал рассыпаться. В итоге предприниматель ликвидировал зарегистрированную в Гонконге Genting Hong Kong Ltd., а вместе с ней – Dream Cruises, президентом которой был Гох.

Когда пандемия пошла на спад, миллиардер объявил о возвращении в круизный бизнес и открыл вместо старых структур новую фирму Resorts World Cruises, таким образом собрав под брендом Resorts World все три основных направления своего бизнеса – отели, казино и круизы. Пост президента Resorts World Cruises и главы направления продаж на международном рынке предсказуемо получил Гох.

Лайнеру Genting Dream, название которого менять не стали, была отведена роль флагмана будущего круизного флота Лима. Слово «будущего» не случайно, поскольку на начальном этапе других кораблей в принципе не предполагалось. В качестве места базирования Genting Dream был выбран Сингапур, судно начало ходить оттуда в короткие круизы в июле с планами по постепенному расширению маршрутной сети и добавлению более дальних направлений.

Примечательно, что в ходе коронавирусного кризиса предпринимателю пришлось избавиться от своих круизных активов, но не от отельно-развлекательного и игорного бизнеса. Лим как владел, так и владеет одним из крупнейших в мире конгломератов гостиниц и казино, находящихся в Малайзии, Сингапуре и США.

В целом, как указывало агентство Bloomberg, крупнейшие мировые операторы морских круизов, включая Carnival Corp и Royal Caribbean Cruises Ltd, смогли во время кризиса привлечь достаточную ликвидность и пережить пандемию, тогда как ряд мелких компаний обанкротился. Genting Hong Kong и Dream Cruises попали во вторую категорию.

Также же ранее в этом году агентство Bloomberg сообщало, что на фоне возрождения круизного туризма господин Лим выразил интерес к тому, чтобы выкупить мега-лайнер Global Dream, ранее принадлежавший Genting Hong Kong, но проданный в рамках ликвидации компании. Владельцами судна тогда стали несколько китайских банков, включая Bank of Communications Co, China Merchants Bank Co, China Construction Bank Corp и China Development Bank, которые сдают «Глобальную мечту» в лизинг.