Лайнер Genting Dream прибыл в Патонг впервые после пандемии

Круизный лайнер Genting Dream прибыл на Пхукет впервые после пандемии. Судно вошло в бухту Патонг-Бэй около 7:00 утра 23 ноября. Сейчас Genting Dream осуществляет круизы от лица компании Resort World Cruises, но стоит за бизнесом все тот же малайзийский миллиардер Лим Кок Тхай, который ранее владел Genting Hong Kong и Dream Cruises.

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Как сообщила PR-служба Пхукета, на борту Genting Dream прибыли более 3 тыс. пассажиров. Точное число туристов официальные лица не указали, равно как и их ожидаемые траты во время стоянки лайнера в Патонге. Судно должно покинуть остров в районе 19:00 и отправиться назад в Сингапур.

На Пхукете гостей встречали вице-губернатор Амнуай Пинсуван, глава административной организации провинции (OrBorJor) Реват Арироб, глава местного офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Нантасири Роннасири и другие официальные лица. Прибывшие на Пхукет пассажиры получили памятные подарке.

Genting Dream – 18-палубный круизный лайнер водоизмещением 150,7 тыс. тонн, рассчитанный на 3352 пассажиров (1,7 тыс. кают). На борту работают три с половиной десятка ресторанов, имеются спа-центр, бассейн, аквапарк с горками, скалодром, зип-лайн и другие развлечения.

Судно прибыло на Пхукет в рамках пятидневного круиза по тремя странам – Сингапур, Малайзия (Куала-Лумпур и Пенанг) и Таиланд (Пхукет). Resort World Cruises планирует постепенно увеличивать список предлагаемых круизов и их частоту. Впрочем, в данном случае было бы логичнее говорить о восстановлении прежних масштабов бизнеса. Новая компания является «перезапуском» круизной империи Лима Кок Тхая, рухнувшей во время пандемии коронавируса.