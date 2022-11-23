Лайнер Genting Dream прибыл в Патонг впервые после пандемии

Как сообщила PR-служба Пхукета, на борту Genting Dream прибыли более 3 тыс. пассажиров. Точное число туристов официальные лица не указали, равно как и их ожидаемые траты во время стоянки лайнера в Патонге. Судно должно покинуть остров в районе 19:00 и отправиться назад в Сингапур.
На Пхукете гостей встречали вице-губернатор Амнуай Пинсуван, глава административной организации провинции (OrBorJor) Реват Арироб, глава местного офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Нантасири Роннасири и другие официальные лица. Прибывшие на Пхукет пассажиры получили памятные подарке.
Genting Dream – 18-палубный круизный лайнер водоизмещением 150,7 тыс. тонн, рассчитанный на 3352 пассажиров (1,7 тыс. кают). На борту работают три с половиной десятка ресторанов, имеются спа-центр, бассейн, аквапарк с горками, скалодром, зип-лайн и другие развлечения.
Судно прибыло на Пхукет в рамках пятидневного круиза по тремя странам – Сингапур, Малайзия (Куала-Лумпур и Пенанг) и Таиланд (Пхукет). Resort World Cruises планирует постепенно увеличивать список предлагаемых круизов и их частоту. Впрочем, в данном случае было бы логичнее говорить о восстановлении прежних масштабов бизнеса. Новая компания является «перезапуском» круизной империи Лима Кок Тхая, рухнувшей во время пандемии коронавируса.