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Лайфгарды спасли ребенка, едва не утонувшего на Най-Харне

Спасатели обратились к родителям с призывом пристально следить за детьми на пляжах, после того как семилетний мальчик едва не утонул на Най-Харне.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Августа 2017 08:58:01

Инцидент произошел около 16:00 воскресенья, 13 августа. Помощь спасателей потребовалась одному из детей, игравших в лагуне у южной оконечности пляжа Най-Харн.

Когда семилетнего мальчика достали из воды, он был уже без сознания, и пульс у него не прощупывался. Спасатели провели сердечно-легочную реанимацию, и когда пострадавший начал самостоятельно дышать, отправили его на скорой помощи в больницу Vachira Hospital.

По словам спасателей, в сознание до отправки в больницу он так и не пришел. «Новости Пхукета» пока не получили из больницы информации о текущем состоянии ребенка.

Как уточнили лайфгарды, мальчик был учащимся тайской школы при храме Wat Sawang-Arom, на пляже он находился вместе с родителями. В связи с этим спасатели обратились к родителям с призывом следить за своими детьми во время посещения пляжей.

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