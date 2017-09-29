Лайфгарды обратились к мэру Патонга за помощью

Пляжные спасатели Патонга обратились к мэру города с просьбой выделить им средства на закупку оснащения.

29 Сентября 2017 16:50:31

Мэр Патонга встретилась с пляжными спасателями. Фото: Чалермлак Кебсап / Facebook

Пляжныe спасатели встретились с мэром Патонга Чалермлак Кебсап в четверг, 29 сентября. Встреча прошла после того, как администрация провинции объявила о том, что не будет заключать новый контракт с Phuket Lifeguard Services (PLS), а вместо этого наймет спасателей напрямую, предложив им зарплаты на том же уровне, что и в PLS.

В ходе встречи спасатели заявили мэру Патонга, что они уже были наняты административной организацией провинции (OrBorJor) на октябрь, чтобы безопасность туристов на пляже в Патонге обеспечивалась непрерывно.

«OrBorJor уже заключила договор с лайфгардами, работавшими в PLS, на период с 1 по 31 октября, чтобы обеспечение безопасности туристов не прерывалось. Однако нам не хватает средств на остро необходимое медицинское оснащение. Также нам нужно расширить наш опорный пункт на пляже, который сейчас слишком мал», – обратился к мэру Кебсап один из спасателей.

В ответ мэр Патонга заявила, что постарается найти средства и обратилась к местному бизнесу с призывом помочь в решении этой задаче.

«Мы попытаемся найти средства, чтобы помочь им, но одновременно мы хотели бы спросить, нет ли здесь кого-либо, кто хотел бы тоже поддержать лайфгардов», – заявила мэр Кебсап.

Пока что не известно, откликнулся ли бизнес Патонга на призыв госпожи Кебсап.