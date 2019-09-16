Лайфгардов в Патонге переведут на годовые индивидуальные контракты

Контракт Phuket Lifeguard Service (PLS) и муниципалитета Патонга на обеспечение пляжа спасателями действительно истекает 30 сентября, но это не значит, что самый посещаемый пляж Пхукета останется после этого без спасателей. Контракты с лайфгардами PLS будут перезаключены на индивидуальной основе, причем каждый спасатель будет нанят ровно на один год, соответствующее заявление в беседе с the Phuket News сделала мэр Патонга Чалерлмак Кебсап.

Новости Пхукета

16 Сентября 2019, 09:56 AM

Фото: Patong Surf Life Saving

«С 1 октября мы заключим трудовой договор с каждым спасателем индивидуально. Нанято будет столько же лайфгардов, сколько есть сейчас, и это будут те же самые люди, которые обеспечивают безопасность туристов в настоящий момент. Все контракты со спасателями будут годовыми – с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года», – заявила мэр Патонга Чалермлак Кебсап.

«Нанимать спасателей на индивидуальной основе быстрее и проще. Заключение госконтракта на оказанием услуги с компанией – сложный процесс, требующий слишком много времени», – добавил глава города.

Госпожа Кебсап не уточнила, как именно будет решен вопрос с обеспечением спасателей необходимым снаряжением и оборудованием.

В беседе с The Phuket News заместитель главы Patong Surf Life Saving Самарт Раттанамат заявил, что удовлетворен решением муниципалитета. При этом именно господин Раттанамат в начале прошлой недели привлек внимаем к истекающему контракту.

Спасатель отметил, что в ближайшее время коллектив Patong Surf Life Saving намерен обсудить вопросы, связанные с заключением индивидуальных контрактов. При этом господин Раттанамат приветствовал решение о заключении годовых договоров, поскольку спасатели требуются на пляже и в высокий сезон в том числе.

«Крайне важно, чтобы спасатели были на пляже в Патонге каждый день, не только во время низкого сезона. Туристам нужны лафгарды и в высокий, и в низкий сезон. Когда море спокойное, лайфгарды помогают заблудившимся на пляже детям, оказывают первую помощь пострадавшим в происшествиях на аквабайках и другим нуждающимся в медпомощи людям», – отметил господин Раттанамат.