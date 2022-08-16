Лапша быстрого приготовления может подорожать на треть

Производители лапши быстрого приготовления намерены сегодня, 16 августа, обратиться к Департаменту внутренней торговли с просьбой разрешить им повысить розничные цены на свою продукцию на 2 бата за пачку, то есть в процентном отношении – на треть. Лапша в Таиланде входит в перечень продуктов, цены на которые регулирует государство, поэтому для того, чтобы привести розничную цену в соответствие с затратами, производителям нужно одобрение соответствующего департамента Министерства коммерции.

Новости Пхукета

16 Августа 2022, 09:00 AM

Сейчас государством установлена цена в 6 бат за простую пачку быстрой лапши местного производства. Но производители говорят, что при такой цене они работают в убыток. Фото: NNT