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Лапша быстрого приготовления может подорожать на треть

Производители лапши быстрого приготовления намерены сегодня, 16 августа, обратиться к Департаменту внутренней торговли с просьбой разрешить им повысить розничные цены на свою продукцию на 2 бата за пачку, то есть в процентном отношении – на треть. Лапша в Таиланде входит в перечень продуктов, цены на которые регулирует государство, поэтому для того, чтобы привести розничную цену в соответствие с затратами, производителям нужно одобрение соответствующего департамента Министерства коммерции.

Новости Пхукета

16 Августа 2022, 09:00 AM
Сейчас государством установлена цена в 6 бат за простую пачку быстрой лапши местного производства. Но производители говорят, что при такой цене они работают в убыток. Фото: NNT

Сейчас государством установлена цена в 6 бат за простую пачку быстрой лапши местного производства. Но производители говорят, что при такой цене они работают в убыток. Фото: NNT

Накануне производители пяти брендов быстрой лапши провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой заявили, что сейчас продажа этого продукта приносит им прямые убытки из-за выросших затрат на производство при неизменной розничной цены пачки готового продукта. Пять упомянутых брендов – это гигант рынка Mama (имя которого стало нарицательным), а также Yam Yam, Wai Wai, Sue Sat и Nissin, сообщает агентство NNT.

Производители объясняют рост своих затрат последствиями российской спецоперации на Украине, а конкретно – ростом цен на энергоносители. Также, по словам представителей компаний рынка лапши, «цены на пшеницу выросли в два-три раза, другое сырье тоже поднялось в цене». Кроме того, с октября Таиланд намерен поднять минимальный размер оплаты труда, что тоже беспокоит производителей «мамы».

Все пять брендов заявили, что их удовлетворит повышение стоимости пачки лапши на 2 бата – с 6 бат до 8 бат – то есть речь идет о росте цены сразу на одну треть. При этом производители заверили, что они готовы детально объяснить структуру затрат на производство своей продукции.

Как отмечает NNT, если Департамент внутренней торговли одобрит повышение, то оно станет первым за 14 лет. В последний раз быстрая лапша в Таиланде дорожала в кризисный 2008 год – с 5 бат до 6 бат.

При этом производители заявили, что если Минкоммерции не одобрит повышение розничных цен, то им придется пересмотреть свою структуру продаж: сократить реализацию продукции на внутреннем рынке и отправлять больше лапши на экспорт за рубеж, где они могут корректировать цены.

 

 

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