Лаосец арестован за кражу пистолета из частного дома в Патонге

Полиция Патонга сообщила об аресте гражданина Лаоса по делу о двух кражах со взломом, совершенных 14 и 26 июня. Добычей злоумышленника стали 35,5 тыс. бат, а также пистолет Colt с двумя магазинами.

Иккапоп Тхонгтуб

Лаосец арестован за две кражи из частных домов в Патонге. Среди добычи вора оказался Colt калибра .38 Super с двумя магазинами. Фото: Patong Police

Лаосец арестован за две кражи из частных домов в Патонге. Среди добычи вора оказался Colt калибра .38 Super с двумя магазинами. Фото: Patong Police

Лаосец арестован за две кражи из частных домов в Патонге. Среди добычи вора оказался Colt калибра .38 Super с двумя магазинами. Фото: Patong Police

В сообщении об аресте полицейский участок изложил лишь ограниченную информацию по делу. В частности, правоохранители сообщили, что 46-летний лаосец по прозвищу О была арестован в Патонге около 18:00 вечера 2 июля. Мужчину арестовали в связи с незаконными проникновениями в чужое жилище и кражами 14 июня и 26 июня.

Полиция не уточнила, об одном и том же доме шла речь или нет. Опубликованные фотографии со следственного эксперимента также не позволяют ответить на этот вопрос, при этом на одном из снимков перед домом, в который проник О, видно припаркованную машину такси.

В списке украденного полиция указала следующие три позиции:

Пистолет Colt калибра .38 Super, 1 штука. Наличные деньги на сумму 7500 бат. Наличные деньги на сумму 28000 бат.

Лаосец сознал в указанных преступлениях. Обвинения предъявлены по статьям о краже и незаконном нахождении на территории Таиланда. Незаконное хранение оружия полицейские не упомянули.

Украденный Colt в кейсе с двумя магазинами у мужчины изъяли. Денег при нем, по всей видимости, уже не оказалось. Во всяком случае, полицейские их не упомянули. Также в качестве улики к делу была приобщена «отвертка плоская шлицевая, с зеленой ручкой, длина 30 см».