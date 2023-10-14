Лампадные шесты подняли в китайских храмах Пхукета

На Пхукете начался Вегетарианский фестиваль. Во второй половине дня 14 октября в китайских храмах острова подняли лампадные шестые Го Тенг, осветив путь богам на землю. В церемонии в храме Jui Tui Shrine приняли участие губернатор Сопхон Суваннарат с супругой Бусади.

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Уведомление о шествии в честь Рамы Х во второй половине дня 16 октября. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Первые уличные процессии в рамках Вегетарианского фестиваля начнутся утром понедельника, 16 октября. По традиции, первое большое шествие проведет китайский храма Jor Sor Kong Naka Shrine, известный в обиходе просто как Naka Shrine.

Парад начнется от храма в 7:30 утра, участники дойдут до Сапан-Хина и вернутся обратно по улицам Вичита и Пхукет-Тауна. Водителям стоит закладывать дополнительное время на дорогу, если маршрут пролегает через Chao Fa Suan Luang Rd. и Thepsrisin Rd. (к примеру, при поездке в Иммиграционное бюро). Малое утреннее шествие храма Guan Yu Shrine в Чалонге не должно создать проблем.

На вторую часть того же дня, 16 октября, запланирована еще одна процессия, проводимая в рамках Вегетарианского фестиваля, но не входящая в число традиционных шествий Иу Кенг с масонгами и взрывами петард. Речь идет об отдельном параде в честь Короля Рамы Х.

Шествие начнется от Золотого дракона в Парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Участники проследуют по Phuket Rd. в Сапан-Хин мимо Chartered Intersection, Кольца с часовой башней и Иммиграционного бюро. Муниципалитет предупреждает о затруднении движения и просит водителей о понимании.

В отдельном уведомлении городские власти попросили с пониманием отнестись к тому, что парк в Сапан-Хине в дни фестиваля будет использоваться как в рамках ритуала, так и для хранения различного дорожного инвентаря.

С расписанием главных процессий Вегетарианского фестиваля, известных как Иу Кенг, можно ознакомиться здесь. Подробнее об истории и традициях фестиваля читайте в этой статье.