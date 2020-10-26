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Laguna Phuket Triathlon 2020

Дата/Время начала: 22 Ноября 2020, 06:30 AM - 22 Ноября 2020, 12:30 PM

27-й раунд старейшего в Азии триатлона Laguna Phuket Triathlon пройдет 22 ноября и будет включать классический триатлон (заплыв на 1,8 км, велогонка на 50 км и забег на 12 км); спринт (заплыв на 0,5 км, велогонка на 20 км и забег на 6 км) и первый в истории соревнований дуатлон (забег на 4 км, велогонка на 50 км, забег на 12 км). На всех мероприятиях будут соблюдаться актуальные меры защиты здоровья и безопасности людей, часть сборов будет передана фонду Children First Fund компании Laguna Phuket. Регистрация на www.LagunaphuketTri.com до 15 ноября.

С кем связаться: Джулалак Сриджун
Адрес: Laguna Phuket

 

Security:

Laguna Phuket Triathlon 2020
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