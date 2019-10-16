LAGUNA PHUKET TRIATHLON 2019

Дата/Время начала: 23 Ноября 2019, 09:00 AM - 23 Ноября 2019, 09:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Присоединяйтесь к забегу легенд и одолейте дистанцию плечом к плечу с чемпионами на 26-м марафоне в пхукетской Лагуне, который пройдет на острове 23 и 24 ноября. Laguna Phuket Triathlon - это удостоенное престижных наград спортивное мероприятие, проходящее среди прекрасных пхукетских пляжей, зеленых холмов и тайских деревень. Также не упустите шанс сделать доброе дело, поддержав благотворительные фонды Children First Fund и Kao, партнерами которых является триатлон. Регистрация на сайте LagunaphuketTri.com.