Дата/Время начала: 17 Ноября 2018, 04:00 PM - 17 Ноября 2018, 12:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

В честь 25-й годовщины с начала проведения старейших в Азии соревнований по триатлону Laguna Phuket расширяет программу события 2018 года. В выходные 17-18 в рамках Laguna Phuket Triathlon 2018 пройдет не только классическая гонка (заплыв на 1,8 км, велозаезд на 50 км и забег на 12 км), но и новый спринт 25 For 25 Sprint (0,5 км, 18,5 км, 6 км). Также участников ждут на втором благотворительном забеге LPT Charity Fun Run (5 км, 10 км и детский забег 2 км) под девизом «Беги в удовольствие, беги ради детей». Собранные средства будут переданы фонду Children First Fund (CFF), занимающемуся поддержкой детей из неблагополучных семей. Регистрация проходит на сайте www.LagunaphuketTri.com до 11 ноября или до окончания свободных мест.