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Laguna Phuket Food & Music Festival 2018

Дата/Время начала: 27 Апреля 2018 16:00:00 - 29 Апреля 2018 23:00:00

Попробуйте отлично приготовленную еду и насладись качественной музыкой на фестивале Laguna Phuket Food & Music Festival 2018, который пройдет 27-29 апреля в Laguna Grove.

Фестиваль открывается в 16:00, вход свободный. На территории гостей ждут киоски с разнообразной международной едой и блюдами кухни Перанакан от топовых ресторанов, а также аутентичные пхукетские блюда, плюс возможность поужинать в атмосфере тропического сада или устроить пикник.

В ходе фестиваля будут проходит кулинарные шоу и музыкальные выступления, в ходе которых гости увидят лучшее из западного и восточного миров. По вечерам на фестивале будут проходить благотворительные концерты (продажа билетов уже открыта).

Больше информации на сайте www.lagunaphuket.com/foodandmusicfestival и по телефону 076.362.300.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Прапа Хемин
Адрес : Laguna Grove
телефон : 076-362300

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