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Лагуна отметила День спорта турниром по муай-тай

В национальный День спорта в пхукетской Лагуне прошел турнир по муай-тай с участием тайских и зарубежных бойцов. Всего было проведено восемь поединков – семь мужских и один женский. Последний важен особенно, поскольку тайские спортсменку по-прежнему продолжают борьбу за возможность участвовать в главном спорте Королевства наравне с мужчинами.

Новости Пхукета

29 Декабря 2021, 03:57 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Турнир проходил на площадке Laguna Grove, находящейся неподалеку от въезда в комплексы. Первыми на ринг вышли Тходсакан Чанг Накхон-Сри (указаны «ринговые» имена) и француз Оливье Пинйо. Победа осталась за тайским спортсменом.

Во втором боем был сюрприз. Одним из участников оказался представитель Мьянмы по имени Йа Най Аунг, который победил тайского бойца Вирачай Кардчык-Херба.

В третьем бою выступали пхукетский спортсмен Компмаяк Джей Пауэр Руф и американец под псевдонимом Лаки Чомквай Джим. Победа осталась за представителем Пхукета.

Затем был еще один поединок с участием американца. Спортсмен, выступающий как Силви Кемикал Экс одержал победу над тайцем Петтунгом По Пхлапом.

В пятом матче представитель Таиланда Пет-Кенг Пи Пи Суваннарат Джим победл Чаяна Хадари из Ирана. А затем в ринг вышли девушки Пепси Со Пхуипхат и Аун Ту из Мьянмы. Сильнее оказалась последняя.

В первом из финальных и главных боев бились Тото Конгпатапи из Таиланда и британец Джефф Пхинйо Муай Тай. Победа осталась за тайцем.

Наконец, в заключительной схватке сошлись Пет-Праяфай Дарбсонг-Тханглуанг и канадец Андре Ситк-Камнан Камон. Этот бой был в итоге признан самым упорным и яростным за весь вечер, а победу праздновал таец. Лучшим же бойцом турнира признали Я Най Аунга из Мьянмы.

О важности мероприятия говорило присутствие официальных лиц – не только вице-губернатора Пичета Панапонга, но и Спортивной ассоциации Пхукета Тхаммавата Вонгчаронйота.

Последний подчеркнул, что одной из целей события было сохранение тайской культуры и продвижение тайского бокса в рамках развития спортивного туризма. На протяжении многих лет именно муай тай привлекал на остров бойцов мировой величины, причем не только в этой дисциплине, но и в смешанных единоборствах. Господин Вонгчаронйот прямо назвал Пхукет ведущим спортивно-ориентированным городом.

 

 

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