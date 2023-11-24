Лагуна останется без центрального водоснабжения в Лой Кратонг

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) анонсировал работы на магистральных линиях в Лагуне в понедельник, 27 ноября. В связи с этим подача воды в соответствующую часть тамбона Чернг-Талей будет прекращена или напор в трубах упадет ниже нормы.

Новости Пхукета

25 Ноября 2023, 03:00 PM

Отключение водоснабжения ожидается 27 ноября в Лагуне. Фото: PWA

Работы по подключению и цементированию новых труб будут проводиться на территории самой Лагуны. Указанное в уведомлении время отключения водоснабжения – «с 9:00 утра до окончания работ». Зона отключения в тексте следующая:

Все проекты Лагуны;

Поселок Laguna Park,

Школа Laguna Kindergarten.

Как минимум некоторые из объектов в зоне отключения должны иметь собственные скважины и быть независимыми от централизованного водоснабжения, но этот момент следует уточнять по месту проживания. Другие вопросы можно адресовать непосредственно в PWA по телефонам 076-319173, 063-4744565 и 1662.

Стандартная рекомендация PWA по запасам воды для индивидуального пользования при отключениях – 200 литров на человека в день. Этого должно с гарантией хватить на все бытовые нужды.





