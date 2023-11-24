Лагуна останется без центрального водоснабжения в Лой Кратонг

Работы по подключению и цементированию новых труб будут проводиться на территории самой Лагуны. Указанное в уведомлении время отключения водоснабжения – «с 9:00 утра до окончания работ». Зона отключения в тексте следующая:
- Все проекты Лагуны;
- Поселок Laguna Park,
- Школа Laguna Kindergarten.
Как минимум некоторые из объектов в зоне отключения должны иметь собственные скважины и быть независимыми от централизованного водоснабжения, но этот момент следует уточнять по месту проживания. Другие вопросы можно адресовать непосредственно в PWA по телефонам 076-319173, 063-4744565 и 1662.
Стандартная рекомендация PWA по запасам воды для индивидуального пользования при отключениях – 200 литров на человека в день. Этого должно с гарантией хватить на все бытовые нужды.