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Квинтэссенция пляжного релакса в 333 At The Beach

Когда-то на Пхукете своими пляжными клубами и ресторанами славился Сурин, но сейчас номером один, пожалуй, нужно считать Камалу, бывшую рыбацкую деревню, стремительно обрастающую отелями и ресторанами топового ценового сегмента. Именно туда отправилась Эми Бензема, чтобы оценить атмосферу и кухню в 333 At The Beach. И там, пожалуй, есть все, что ждешь от пляжного бара и гриля – песок под ногами, вид на закат, живой саксофон и, конечно, еда и коктейли.

Эми Бензема

27 Мая 2023, 11:55 AM
333 At The Beach в Камале собрал все, чего ждут от пляжного ресторана и турист, и экспат. Фото: 333 At The Beach

333 At The Beach в Камале собрал все, чего ждут от пляжного ресторана и турист, и экспат. Фото: 333 At The Beach

333 At The Beach в Камале собрал все, чего ждут от пляжного ресторана и турист, и экспат. Фото: 333 At The Beach

333 At The Beach в Камале собрал все, чего ждут от пляжного ресторана и турист, и экспат. Фото: 333 At The Beach

333 At The Beach в Камале собрал все, чего ждут от пляжного ресторана и турист, и экспат. Фото: 333 At The Beach

333 At The Beach в Камале собрал все, чего ждут от пляжного ресторана и турист, и экспат. Фото: 333 At The Beach

333 At The Beach в Камале собрал все, чего ждут от пляжного ресторана и турист, и экспат. Фото: 333 At The Beach

333 At The Beach в Камале собрал все, чего ждут от пляжного ресторана и турист, и экспат. Фото: 333 At The Beach

333 At The Beach в Камале собрал все, чего ждут от пляжного ресторана и турист, и экспат. Фото: 333 At The Beach

333 At The Beach в Камале собрал все, чего ждут от пляжного ресторана и турист, и экспат. Фото: 333 At The Beach

333 At The Beach в Камале собрал все, чего ждут от пляжного ресторана и турист, и экспат. Фото: 333 At The Beach

333 At The Beach в Камале собрал все, чего ждут от пляжного ресторана и турист, и экспат. Фото: 333 At The Beach

333 At The Beach в Камале собрал все, чего ждут от пляжного ресторана и турист, и экспат. Фото: 333 At The Beach

333 At The Beach в Камале собрал все, чего ждут от пляжного ресторана и турист, и экспат. Фото: 333 At The Beach

Пляжный гриль и лаундж 333 At The Beach входит в состав отеля Intercontinental Phuket Resort, а свое имя получил в честь адреса – 333/3, мубан 3, тамбон Камала. Собственный адрес ему как раз актуален, поскольку место отнюдь не выглядит отдельным заведением, и даже парковка для гостей у него своя.

333 At The Beach расположился непосредственно на берегу моря, большинство столиков находятся под сенью белого шатра на деревянной веранде, но есть и пара рядов лежаков на песке для тех, кто настроен на совсем расслабленный отдых.

Если вы оказались на западном побережье с друзьями и думаете, куда направиться встречать закат под бокал чего-нибудь освежающего и легкий перекус, то 333 At The Beach – это место, которому сложно найти достойного конкурента.

Мы приехали в заведение не случайно, а с заранее поставленной задачей оценить все, что он может предложить – и еду, и напитки, и атмосферу. Поскольку мы прибыли пораньше, то смогли занять один из самых лучших столиков у самого края веранды, откуда можно было лицезреть бухту и медленно клонящееся к горизонту солнце вдали за пальмами.

Большая часть вечеров проходит в 333 под сеты местного диджея. Исключения – вторники (когда устраивается огненное шоу на пляже) и пятницы (когда диджея сменяет саксофонист). Мы приехали как раз во вторник, так что точно на закате нас ждало шоу.

До этого я придерживалась мысли, что если ты видела одно представление, то видела все. Признаюсь, что я ошибалась – шоу в 333 было по-настоящему восхитительным, артист оказался невероятно талантлив и профессионален, а его репертуар трюков – очень широк. Мы не отрывались ни на минуту, пока представление не завершилось, и как раз успели проголодаться. Самое время было начинать переходить к следующей части программы – к меню.

Все блюда мы взяли из расчета на компанию, а открывало трапезу севиче из красного групера с кокосовой заправкой и мягкими тако. Совершенно прекрасное сочетание характерной кислинки и легкой остроты в заправке с исключительно нежной текстуры самой рыбы! Тарелка опустела моментально, и мы были готовы к следующему блюду, которое для меня стало сюрпризом.

Я – убежденная мясоедка, но в случае с 333 было коллективно решено попробовать фирменное веганское темпе. Это национальный индонезийский продукт из ферментированных соевых бобов, который в 333 подают с разными копчеными корнеплодами и салатом с заправкой винегрет. Для меня темпе стало открытием – оно оказалось плотным, словно мясо. Вкус был слегка ореховым, а текстура бобового творога еще и прекрасно позволяла ему впитывать вкусы и ароматы прочих ингредиентов. Шефу, словно дирижеру, удалось собрать воедино и заставить мелодично звучать настоящий гастрономический ансамбль. Это был шедевр!

Дальше мы перешли уже непосредственно к мясу – свинине куробута с соусом чимичурри и сладким картофелем и к говяжьим ребрышкам вагю, томленым со свежими пряными травами и перцами халапеньо. Свинина была сочной и нежной, чего как раз и ожидаешь от «вагю среди свинины», а нотки специально приготовленного легкого чимичурри отлично подчеркивали богатый вкус мяса, не забивая его.

Мясо с говяжьих ребрышек буквально таяло во рту, и лично для меня это был главный бриллиант в той кулинарной короне, которую презентовал нам шеф-повар. Свежий и хрустящий французский салат был идеальным аккомпанементом, приятно контрастируя с насыщенным и ярким мясом и халапеньо, добавлявшими блюду остроты. Для меня ребрышки стали самым запоминающимся сочетанием вкусов и текстур за весь ужин.

Сил на десерт было мало, но мы все же взяли тарт из смеси орехов с кленовым сиропом и чизкейк с дикой земляникой. Тарт подавался с ягодами в ассортименте, а сам по себе был весьма богат орехами, так что осилить его после предыдущих блюд было сложно, но отказаться было еще сложнее. Десерт номер один мы ликвидировали с энтузиазмом, да и чизкейк не остался обделен вниманием, тем более, что он был крайне удачно оформлен, а тонкая гамма едва уловимых вкусов интриговала пробовать еще.

Итог таков: 333 At The Beach – идеальное место для чилла на фоне моря. Сервис безупречен, атмосфера расслабленная, в меню однозначно чувствуется вдохновение шефа, а еда просто-напросто вкуснейшая.

333 At The Beach находится в северной части пляжа Камала у отеля InterContinental. Кухня работает с 11:30 до 21:30, бар – с 10:00 до 24:00. У заведения есть страницы в Facebook и Instagram – 333atthebeach. Получить дополнительную информацию можно по телефону +66 76 629 999 или на сайте Phuket.intercontinental.com.

 

 

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