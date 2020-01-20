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Квадроцикл в джунглях насмерть сбил экспата из Франции

Квадроцикл под управлением гражданки США сбил экспата из Франции на Soi Klum Yang в Чалонге в четверг, 16 января. От полученных травм мужчина скончался на месте, управлявшая квадроциклом женщина была госпитализирована с переломами.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Января 2020, 02:44 PM
Квадроцикл под управлением американки насмерть сбил экспата из Франции в джунглях Чалонга. Фото предоставлено: Gery Sugnaux

Квадроцикл под управлением американки насмерть сбил экспата из Франции в джунглях Чалонга. Фото предоставлено: Gery Sugnaux

Информация о происшествии на ATV-треке в Чалонге поступила в местный полицейский участок в районе 16:00 четверга, 16 января. На месте событий полицейские обнаружили поврежденные квадроцикл и скутер Honda PCX, а также двух пострадавших – 39-летнюю американку Ономе Алеро Адеосун и 82-летнего француза Робера Жоффре. У женшины были сломаны правая рука и ключица, мужчина лежал на земле без сознания, парамедики проводили сердечно-легочную реаниманию.

Затем обоих пострадавших доставили в больницу Chalong Hospital. В случае с французом предпринимать что-либо было уже поздно, медики констатировали смерть по прибытию. Женщине оказали возможную помощь и затем перевели в Bangkok Siriroj Hospital.

Подполковник Кханан Сомрак из полиции Чалонга отметил, что, согласно показаниями свидетелей, находившаяся за рулем квадроцикла женщина потеряла управление и сбила француза стоявшего рядом со своим скутером. Аналогичную версию событий озвучил The Phuket News и друг погибшего, находившийся на месте событий.

Собеседник редакции рассказал, что должен был встретиться с господином Жоффре и еще двумя людьми на Soi Klum Yang, чтобы затем отправиться в пешую прогулку по джунглям.

«Робер припарковал скутер на краю широкого грунтового трека и дождался нашего прибытия. Затем появилась колонна из шести-восьми квадроциклов, которые начали разворачиваться, чтобы встать на парковке. Все было нормально до появления последнего квадроцикла, который немного отстал от других. Управлявшая им женщина потеряла контроль над машиной и сбила Робера, стоявшего у своего скутера. От удара его отбросило на 5 м вниз по треку», – рассказал друг погибшего.

По словам мужчины, среди очевидцев обнаружилась медсестра из Великобритании, которая сразу приступила к оказанию первой помощи французу, но полученные ими травмы были слишком тяжелы.

«Браво храбрости этой медсестры, она сделала все, что могла. Роберт умер на моих глазах», – заявил собеседник редакции.

«Когда уже запретят или хотя бы приведут к порядку эти опасные и вредные для природы машины? Я гуляю в джунглях почти каждый день и принципиально избегаю подобных мест, но в тот день у ATV-трека была стартовая точка совместной прогулки. Я потерял близкого друга, который был близок и множеству других людей. Мы с Робером жили в Раваи много лет», – посетовал мужчина.

Полиция пока не приняла решения относительно предъявления обвинений управлявшей квадроциклом американке.

 

 

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