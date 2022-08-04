Kusoldharm Foundation раздал учебные гранты школьникам

Организация спасателей Kusoldharm Phuket Foundation провела ежегодную церемонию вручения образовательных грантов пхукетским школьникам. В общей сложности было выдано 313 стипендий на обучение.

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Церемония вручения стипендий прошла 2 августа в штаб-квартире Kusoldharm Phuket Foundation, руководил мероприятием действующий президент фонда Лек Тантивонгпайсан. Также участие приняли члены наблюдательного совета Kusoldharm и преподаватели пхукетских школ, ученики которых получили материальную помощь от фонда.

В своей речи господин Тантивонгпайсан подчеркнул, что выдача образовательных стипендий – это вклад в будущее Пхукета. Также он отметил, что, хотя профилем Kusoldharm является оказанием помощи жертвам дорожных аварий и других происшествий, но организация старается помогать обществу и другими доступными способами. Один из них – поддержка образования.

Начало традиции выдачи стипендий Kusoldharm Foundation положила бывший председатель организации Бенджаван Тампануват, «которая понимала важность образования». В частности, она отмечала, что поддержка обучения на школьном уровне открывает детям дорогу к качественному образованию, знаниями, навыкам и социальной ответственности, которые, в свою очередь, помогают строить лучшее общество и развивать страну в целом.

Напомним, что фонд Kusoldharm Rescue Foundation действует на Пхукете с 1974 года и является крупнейшей на острове организацией спасателей, в штат которой входят самые разные специалисты: от парамедиков до змееловов и технических дайверов. Штабы Kusoldharm Rescue Foundation есть во всех трех округах провинции, что позволяет спасателям отвечать на вызовы из любых точек острова.