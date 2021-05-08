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Курс на открытие 1 июля остается прежним

Пхукет продолжает работать над тем, чтобы обеспечить прием первых туристов из-за рубежа (полностью вакцинированных) с 1 июля. Соответствующее заявление сделал глава провинции Наронг Вунсиеу.

Новости Пхукета

8 Мая 2021, 03:37 PM
Курс на открытие 1 июля остается прежним, подтвердил губернатор. Фото: PR Phuket

Курс на открытие 1 июля остается прежним, подтвердил губернатор. Фото: PR Phuket

Ход вакцинации на Пхукете. Фото: PR Phuket

Ход вакцинации на Пхукете. Фото: PR Phuket

Заявление было сделано в ходе заседания в Provincial Hall в пятницу, 7 июля. Причем участие в мероприятии по онлайн-связи приняли глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн и члены исполнительного комитета ТАТ.

Губернатор объяснил, какие меры по защите от коронавируса действуют сейчас на Пхукете и кратко ввел главу ТАТ в курс общей эпидемиологической обстановки на острове.

Согласно заявлению губернатора, сейчас первую дозу вакцины от COVID-19 получили уже 95,4 тыс. человек, при этом 90,8 тыс. из них сейчас получают второй и последний укол.

Согласно данным властей провинции, в округе Таланг вакцинировано 39,5% населения, в Кату – 28,1%, в Мыанг-Пхукет – 21,8%.

Для достижения 70-процентной вакцинации и коллективного иммунитета Пхукету остается привить еще 322 тыс. человек. Кампания по массовой вакцинации продолжится в мае, в течение месяца Пхукет ожидает получить еще 200 тыс. доз вакцины.

Губернатор рассказал, что открытие острова по модели «песочницы» (Phuket Sandbox) будет проходить в четыре этапа, первый из которых уже стартовал, но не предполагает приема самолетов из-за рубежа напрямую, а все гости провинции должны проходить карантин.

Прямой прием зарубежных рейсов должен начаться со второй фазы (июль-сентябрь). В данном случае турист (при наличии сертификата о вакцинировании и негативном тесте на коронавирус) не будет обязан проходить карантин, но в течение семи дней после прилета не сможет выезжать в другие провинции.

На третьем этапе (октябрь-декабрь) привитым туристам будет разрешено прибывать напрямую в другие пилотные провинции, такие как Краби, Пханг-Нга, Сураттхани (Самуи) и Чонбури (Паттайя). Карантина также требоваться не будет, но первые семь дней отдыха иностранцу придется провести там, куда он прибыл.

Четвертый этап (январь-март 2022 года) откроет для вакцинированных туристов с негативными анализами на COVID всю страну.

«В течение мая-июня 2021 года ТАТ опубликует план по туризму и позволит частному сектору предлоагать туристические пакеты. Что касается Пхукета, то мы подготавливаем остров, чтобы к прибытию гостей быть готовым, безопасным и «белым» местом.

Как отметил губернатор, в июле остров планирует принять 6 тыс. туристов из ближайших стран, которые сгенерируют 284,4 млн бат туристической выручки, тогда как туристы из более отдаленных стран ожидаются в количестве 23,7 тыс., а прогноз по выручке – 2,6 млрд. бат.

«В следующие месяцы туристов будет больше», – заявил губернатор.

Господин Вунсиеу отметил, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация «неопределенная», а новые заражения фиксируются каждый день. Силы профильных ведомств сейчас направлены на то, чтобы дневное количество случаев было меньше 10. В частности, на острове проводится кампания по выявлению возможных носителей вируса путем забора анализов у населения в конкретных локациях. Лица с положительными тестами отправляются в карантин или на самоизоляцию.

Также с 15 мая изменяются правила въезда на остров для лиц из «красных зон» и жителей Пхукета, по тем или иным причинам посещавшим материк и едущим обратно. Экспресс-анализы на въезде отменяются. Официальные лица принимают лишь справки о вакцинировании или сертификаты о негативном результате заранее сделанного теста со сроком годности в 72 часа. Лица без одной из этих бумаг отправляются в 14-дневный карантин «в своем дому или самостоятельно оплаченном отеле».

Полный список красных зон следующий: Бангкок, Чонбури, Чианг-Май, Нонтхабури, Патхум-Т хани, Сумат-Пракан, Самут-Сакхон, Накхон-Патхом, Супхан-Бури, Прачуап-Кхири-Кхан, Районг, Так, Накхон-Ратчасима, Удон-Тхани, Са-Кэо, Кхон-Кэн, Сонгкхла, Накхон-Сри-Тхаммарат, Наратхиват, Сураттхани, Ранонг, Краби, Транг, Пхаттхалунг и сам Пхукет (лица, возвращающиеся на остров из поездок на материк, рассматриваются как люди из «красных зон»).

 

 

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