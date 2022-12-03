Курившего марихуану 10-летнего беспризорника из Паттайи передали в органы опеки

Фотографии двух детей, куривших марихуану из бамбукового бонга во время Фестиваля фейерверков в Паттайе, сделал 25 ноября местный пожарный Киттиват На-Паттайя, пишет Bangkok Post.
Господин На-Паттайя, по его собственным словам, попросил мальчиков прекратить, но те не послушались. Получив отказ, пожарный удалился, предварительно сфотографировав детей, а затем выложил снимки в Facebook с вопросом: «Я знаю, что мы либерализовали каннабис. Но не должно ли у нас быть четких ограничений?»
Фотографии вызвали широкий резонанс в тайском интернете. Местные СМИ взяли у пожарного интервью, в котором он подтвердил, что «это точно была гаджа».
«Я четко различал запах», – сказал пожарный.
Через неделю старший инспектор муниципалитета Паттайи Садайю Вилаван подтвердил, что одного из двух детей нашли на том же месте 2 ноября. Чиновник добавил, что ребенок, обнаруженный спящим под пальмой, грубил представителями органов власти и использовал в их адрес обсценную лексику.
Как сообщил заместитель мэра Паттайи Вуттхисак Рымкитджакарн, 10-летний мальчик оказался беспризорником, сбежавшим из приюта в Чонбури. Ребенок рассказал, что убежал, чтобы жить с бабушкой, но поругался с ней и ушел из дома. Местные СМИ добавили, что в процессе той ссоры мальчик ударил родственницу ножом, но официальные лица этого не подтвердили.
После медицинского обследования ребенка доставили в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей в Районге. Официальные лица пока не нашли второго мальчика с резонансного фото. На снимках властей от 2 декабря рядом с беспризорником сидит другой ребенок, но, видимо, это не тот.
При этом резонансное фото уже прокомментировал глава Минздрава Анутин Чарнвиракун, главным идеолог легализации марихуаны в Таиланде, настаивающий, впрочем, что каннабис декриминализовали только для медицинского использования на благо общественного здоровья и экономики.
В комментарии от 2 декабря он выразил сожаление в связи с увиденным на фото и заявил, что полиция должна принять меры.
«То, что эти молодые люди купили гаджу, без сомнения, является нарушением закона. Полиция должна найти того, кто им ее продал», – заявил глава Минздрава и вице-премьер.
Согласно действующим правилам, продажа даже легальных продуктов марихуаны без психоактивных эффектов запрещена лицам до 20 лет. Также ее нельзя продавать беременным женщинам и кормящим матерям.
«Даже если гаджу им дали члены семьи, следует наказать виновных по закону», – добавил он.
При этом господин Чарнвиракун скептично отнесся к предположениям о том, что видео с курящими каннабис детьми в Паттайе может быть постановочным. Сами же снимки уже предсказуемо стали аргументом против легализации марихуаны для общественных и политических деятелей, считающих это решение наверным.
«Я хочу спросить чиновников Минздрава, что бы они чувствовали, если бы эти курящие дети были их детьми. Врачи должны отдавать приоритет безопасности, а не экономической выгоде», – заявил, в частности, парламентарий-демократ из Районга Баньят Джеттаначан.