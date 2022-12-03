Курившего марихуану 10-летнего беспризорника из Паттайи передали в органы опеки

Власти Паттайи разыскали и передали в органы опеки 10-летнего беспризорника, которого сфотографировали курящим марихуану на местном пляже. Через неделю официальные лица обнаружили ребенка на том же месте, где был сделан резонансный снимок, паттайский Гаврош мирно спал под кокосовой пальмой. Его приятеля с того же фото пока не нашли.

Новости Пхукета

Официальные лица разговаривают с 10-летним беспризорником на пляже. О втором ребенке на фото ничего неизвестно. Chaiyot Pupattanapong

Несовершеннолетние курят марихуану на пляже в Паттайе. Одного ребенка уже нашли, второго нет. Третий не упоминается в принципе. Фото: Kittiwat Na Pattaya

Фотографии двух детей, куривших марихуану из бамбукового бонга во время Фестиваля фейерверков в Паттайе, сделал 25 ноября местный пожарный Киттиват На-Паттайя, пишет Bangkok Post.

Господин На-Паттайя, по его собственным словам, попросил мальчиков прекратить, но те не послушались. Получив отказ, пожарный удалился, предварительно сфотографировав детей, а затем выложил снимки в Facebook с вопросом: «Я знаю, что мы либерализовали каннабис. Но не должно ли у нас быть четких ограничений?»

Фотографии вызвали широкий резонанс в тайском интернете. Местные СМИ взяли у пожарного интервью, в котором он подтвердил, что «это точно была гаджа».

«Я четко различал запах», – сказал пожарный.

Через неделю старший инспектор муниципалитета Паттайи Садайю Вилаван подтвердил, что одного из двух детей нашли на том же месте 2 ноября. Чиновник добавил, что ребенок, обнаруженный спящим под пальмой, грубил представителями органов власти и использовал в их адрес обсценную лексику.

Как сообщил заместитель мэра Паттайи Вуттхисак Рымкитджакарн, 10-летний мальчик оказался беспризорником, сбежавшим из приюта в Чонбури. Ребенок рассказал, что убежал, чтобы жить с бабушкой, но поругался с ней и ушел из дома. Местные СМИ добавили, что в процессе той ссоры мальчик ударил родственницу ножом, но официальные лица этого не подтвердили.

После медицинского обследования ребенка доставили в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей в Районге. Официальные лица пока не нашли второго мальчика с резонансного фото. На снимках властей от 2 декабря рядом с беспризорником сидит другой ребенок, но, видимо, это не тот.

При этом резонансное фото уже прокомментировал глава Минздрава Анутин Чарнвиракун, главным идеолог легализации марихуаны в Таиланде, настаивающий, впрочем, что каннабис декриминализовали только для медицинского использования на благо общественного здоровья и экономики.

В комментарии от 2 декабря он выразил сожаление в связи с увиденным на фото и заявил, что полиция должна принять меры.

«То, что эти молодые люди купили гаджу, без сомнения, является нарушением закона. Полиция должна найти того, кто им ее продал», – заявил глава Минздрава и вице-премьер.

Согласно действующим правилам, продажа даже легальных продуктов марихуаны без психоактивных эффектов запрещена лицам до 20 лет. Также ее нельзя продавать беременным женщинам и кормящим матерям.

«Даже если гаджу им дали члены семьи, следует наказать виновных по закону», – добавил он.

При этом господин Чарнвиракун скептично отнесся к предположениям о том, что видео с курящими каннабис детьми в Паттайе может быть постановочным. Сами же снимки уже предсказуемо стали аргументом против легализации марихуаны для общественных и политических деятелей, считающих это решение наверным.

«Я хочу спросить чиновников Минздрава, что бы они чувствовали, если бы эти курящие дети были их детьми. Врачи должны отдавать приоритет безопасности, а не экономической выгоде», – заявил, в частности, парламентарий-демократ из Районга Баньят Джеттаначан.