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Курьеров Grab и Food Panda задержали при доставке кратома

Во вторник, 14 апреля, дежурящие на пунктах дорожного контроля официальные лица и волонтеры задержали сразу двух курьеров с наркотиками. Сперва кратом был обнаружен у доставщика Grab, затем – у его коллеги из сервиса Food Panda.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Апреля 2020, 10:31 AM
Курьеров Grab и Food Panda задержали при доставке кратома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Курьеров Grab и Food Panda задержали при доставке кратома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Курьеров Grab и Food Panda задержали при доставке кратома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Курьеров Grab и Food Panda задержали при доставке кратома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Курьеров Grab и Food Panda задержали при доставке кратома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Курьеров Grab и Food Panda задержали при доставке кратома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Первый курьер с наркотиками был перехвачен на чекпоинте на Thepkrasattri Rd. в Ко-Кэу. Дежурившие на трассе сотрудники остановили мотоцикла с двумя мужчинами, поведение которых показалось официальным лицам подозрительным. Водитель мотоцикла был одет в футболку сервиса Grab, его пассажир держал брендированную термосумку для доставки продуктов.

Заглянув в сумку, сотрудники чекпоинта обнаружили там 1,4 кг листьев кратома. 19-летнему водителю мотоцикла Анве Маймахаду и его 26-летнего пассажиру Алонгкорна Лонгхану предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств пятой категории.

Еще одного курьера с кратомом задержали около 13:30 на чекпоинте на Chao Fa West Rd. в Чалонге. В термосумке 34-летнего курьера Food Panda Видсарута Сритхама была обнаружена бутылка с 200 мл сока наркотического растения. Ему также предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств пятой категории.

Также 14 апреля шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири озвучил данные о количестве выявленных нарушений комендантского часа. В общей сложности с 3 апреля были задержаны 454 нарушителя. Каждому было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. бат и тюремного заключения на 15 дней условно c помещением под надзор на двухлетний срок.

 

 

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