Курьер Grab разбил стекло автобусу, с которым не поделил дорогу к Эдемской долине

Полиция Таланга занимается урегулированием дорожного конфликта в Паклоке, в ходе которого курьер Grab разбил стекло туристического автобуса. Поводом для гнева мотоциклиста стало то, что крупногабаритный транспорт задержал его, пока разъезжался с микроавтобусом на узкой дороге, ведущей от заправки РТТ на основном шоссе к садам Eden Valley. О предъявлении обвинений мотоциклисту ничего не говорится.

Иккапоп Тхонгтуб

Сотрудники полиции Таланга были вызваны на Soi Nayao в Паклоке (формально это часть тамбона Срисунтхорн) около 14:30 дня 23 августа. На месте событий они обнаружили туристический автобус транспортной компании Pornprom Co Ltd с разбитым стеклом водительской двери, а рядом с ним – мотоцикл Honda Wave с термосумкой службы доставки Grab. Оба водителя дожидались полиции на месте происшествия, мотоциклист по-прежнему пребывал в возбужденном состоянии.

Туристическим автобусом управлял 36-летний Тхирапонг Панчуай, за рулем мотоцикла находился 42-летний курьер Урапхонг Корсунг. Как выяснила полиция, автобус разъезжался на узкой дороге с минивэном и во время маневрирования заблокировал проезд мотоциклу. Господина Корнсунга возмутило, что большое транспортное средство не уступило дорогу маленькому, как положено в известной курьеру редакции ПДД.

Полиция уточнила, что господин Корнсунг разбил стекло в автобусе своим мотоциклетным шлемом. Пассажиров в салоне автобуса в момент происшествия, видимо, не было.

Оба водителя были «приглашены» в полицейский участок Таланга для урегулирования инцидента при посредничестве полиции. В частности, предстоит решить вопрос с оплатой работ по замене стекла. Полицейские не упомянули предъявление обвинений мотоциклисту.