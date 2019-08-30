Купание в Патонге полностью запрещено из-за штормовой погоды

Спасатели Патонга приняли решение полностью закрыть местный пляж для купания на фоне погодных. Красные флаги установлены на всей протяженности пляжа, лайфгарды просят туристов не приближаться к воде.

Новости Пхукета

30 Августа 2019, 11:15 AM

Фото: Samart Rattanamat

О полном запрете на купание в Патонге корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» сообщил глава местных лайфгардов Сомпрасонг Сангчарт.

По его словам, погодные условия требовали внимания и в предыдущие дни, но сегодня погода оказалась уже слишком плохой.

«Мы установили красные флаги на всей протяженности пляжа. Лайфгарды получили от меня распоряжение следить за пляжем и предупреждать всех туристов, чтобы не приближались к воде. Когда погода улучшиться, мы рассмотрим возможность организации безопасных зон для купания, которые будут отмечены красно-желтыми флагами», – заявил господин Сангчарт.

Спасатель не сообщил, были ли сегодня на пляже в Патонге туристы, пытавшиеся искупаться даже в такую погоду.

К настоящему моменту свои предупреждения о сложных погодных условиях опубликовали Метеорологический департамент Таиланда, пхукетский офис Морского департамента, офис Департамента чрезвычайных ситуаций, офис Бюро туристического бизнеса и регистрации гидов, ассоциация пляжных спасателей ISLA.

Ожидается, что вслед за Патонгом купанием будет запрещено на всех пляжах западного побережья Пхукета. При этом представитель ISLA на Пхукете Дарен Дженнер в беседе с The Phuket News выразил пожелание, чтобы вместе с красными флагами на пляже были установлены какие-либо еще ограждения с предупреждающими знаками. Ранее такое на Пхукете уже делалось. Спасатели натягивали веревки с красными флажками, четко дававшие понять туристам, что входить в воду запрещено.

Добавим, что согласно последнему метеорологическому предупреждению, улучшение погодных условий ожидается не раньше следующей недели. При этом синоптики полагают, что грядущие выходные могут быть даже более дождливыми, чем сегодняшний день.