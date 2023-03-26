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Kunming Airlines возобновила прямые рейсы из юго-западного Китая на Пхукет

Китайский авиаперевозчик Kunming Airlines перезапустил полеты по маршруту Куньмин-Пхукет. Первый рейс KY8365 из юго-западного Китая прибыл на остров во второй половине дня 26 марта, как и было запланировано.

Новости Пхукета

27 Марта 2023, 09:00 AM
Первый рейс из Куньмина прибыл на Пхукет 26 марта. Фото: AOTGA

Первый рейс из Куньмина прибыл на Пхукет 26 марта. Фото: AOTGA

«Новый маршрут предоставит удобную и доступную транспортную опцию для путешественников из Китая, желающих познакомиться с тропическим раем Пхукета. Также открытие этого маршрута укрепит отношения Китая и Таиланда в экономическом плане», – заявила, комментируя возобновление рейсов, компания AOTGA, подразделение AOT, занимающееся наземным обслуживанием рейсов.

До конца месяца Kunming Airlines будет летать на Пхукет ежедневно, расписание полетов на апрель пока неизвестно. Маршрут обслуживается лайнерами Boeing 737-800.

Также до ежедневной нарастили чистоту полетов китайские China Southern, China West Air и Shenzhen Airlines, начавшие летать на Пхукет в марте с трех или четырех рейсов в неделю.

 

 

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