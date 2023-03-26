Kunming Airlines возобновила прямые рейсы из юго-западного Китая на Пхукет

Китайский авиаперевозчик Kunming Airlines перезапустил полеты по маршруту Куньмин-Пхукет. Первый рейс KY8365 из юго-западного Китая прибыл на остров во второй половине дня 26 марта, как и было запланировано.

Новости Пхукета

27 Марта 2023, 09:00 AM

Первый рейс из Куньмина прибыл на Пхукет 26 марта. Фото: AOTGA