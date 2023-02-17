Культурная карта Таиланда стала доступна онлайн

Создатели Культурной карты Таиланда сделали свой проект доступным для всех пользователей сети. Виртуальный путеводитель по достопримечательностям Королевства пока находится на начальном этапе развития, но даже сейчас может помочь в планировании насыщенных поездок по стране, хотя покрыты пока лишь отдельные провинции, и Пхукет не входит в их число.

Новости Пхукета

Проект виртуальной карты тайской культуры реализуется рабочей группой по региональному развитию, входящей Национальный совет по исследовательским инициативам организаций высшего образования. Проще говоря, это совместный проект тайских университетов, в котором участвую 41 вуз из 33 провинций страны.

Наверное, именно географическим расположением участников и объясняется то, что на карте совершенно не представлены Пхукет и Хуа-Хин, но при этом покрыты остров Липе, Яла и Паттани, Убон-Ратчатхани и Накхон-Саван. Больше всего точек – вокруг Бангкока, в Исане и на юге страны.

При этом можно заметить, что в некоторых провинциях освещены лишь отдельные локации – видимо, это те места, где находятся конкретные университеты, поставляющие администраторам портала данные о том, что у них есть интересного по соседству.

Карта пока что не переведена на английский язык, так что приходится использовать сервис Google Translate. Глубины знаний это не дает, но позволяет зародить интерес к той или иной провинции.

Разработчики виртуальной карты говорят, что по состоянию на февраль 2023 года получили от своих экспертов и исследователей данные для около 2,6 тыс. заметок о достопримечательностях. При этом проект реализуется с прицелом на будущую метавселенную, в которой можно будет знакомиться с Таиландом одновременно онлайн и в живую.

На карте собраны объекты материального и нематериального наследия 11 типов. Создатели выделяют следующие категории: артефакты, архитектура, исторические места, культурные пространства, языки, народная литература, знания и практики в сфере природы и космологии, сценические искусства, народные виды спорта и игр, социальные практики, ритуалы, праздники и фестивали, традиционные ремесла.

К примеру, собирающийся в Сатун турист может узнать из карты, что там есть своя собственная культура батика и плетения из бамбука, а также характерные прибрежные дома на сваях и уникальные воздушные змеи. В Сатуне работает центр изучения традиционной музыки, кроме того провинция является родной для многих интересных личностей – от знатоков традиционной медицины до хранителей искусства театра теней. Отдельно на Липе (а это тоже Сатун) можно посетить монастырь Харн-Талэ, послушать местные тамбурины и познакомиться с мастером, который делает модели традиционных тайских лодок.

Пусть портал culturalmapthailand.info пока находится на этапе бета-тестирования, но с пользой провести на нем время можно уже сейчас. Надеемся, что он будет развиваться и дальше, поскольку подобного путеводителя по Таиланду явно не хватает. Как минимум тем, кто считает себя «путешественником, а не туристом».