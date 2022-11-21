Куин и Уоткинсон выиграли триатлон в Лагуне

В воскресенье, 20 ноября, на Пхукете прошли очередные соревнования по триатлону Laguna Phuket Triathlon. Знаменитая «Гонка легенд», проводившаяся уже в 28-й раз, собрала многих участников и победителей предыдущих лет, но золото в мужском зачет взял 28-летний спортсмен из Австралии, до этого ни разу не выходивший на дистанцию в Таланге.

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Чарли Куин из Австралии преодолел комбинированную дистанцию (плавание, велогонка, бег) за 2 часа, 27 минут и 30 секунд, что стало лучшим результатом этого года. Этого бы хватило и для золота на предыдущих соревнованиях 2020 года, которые выиграл поляк Кшиштоф Хадас, финишировавший с результатом 02:28:23. А вот победитель докризисного 2019 года Руэди Вильд из Швейцарии был быстрее – 2:21:07 (в 2021 году триатлон не проводился из-за коронавируса).

В этот раз Вильд показал результат 2:33:20 и довольствовался серебром, а бронзу получил итальянец Массимо Чигана (2:38:35). Все три выступали в категории PRO.

Среди женщин победу праздновала Амелиа Уоткинсон из Новой Зеландии которая уложилась в 2:39:50. Для нее награда стала третьей в послужном списке. За Уоткинсон старались угнаться австралийки Димити-Ли Дьюк из Z-Coaching и Фелисити Шиди-Райан, занявшие второе и третье места среди женщин соответственно (2:47:28 и 2:51:07 соответственно).

После гонки и Куин, и Уоткинсон отметили, что погодные условия были непростыми. Хотя гонка и начиналась на рассвете, участники смогли в полной мере прочувствовать, что такое тропический климат Пхукета. Причем для Куина, пусть он и австралиец, условия на острове были явно в новинку.

«Я из Австралии, где жарко, но даже и близко не так, как здесь», – сказал после соревнований атлет. При этом он добавил, что давно хотел поучаствовать в триатлон в Лагуне, на котором впервые присутствовал ребенком 11 лет назад.

«Победителем тогда был олимпийский чемпион. Я помню, как смотрел за его выступлением и думал, что однажды тоже буду соревноваться здесь. Сейчас я это сделал, и ощущения от победы потрясающие», – заявил спортсмен.

Самый титулованный и известный тайский триатлет Джарэ Джеранай в этом году одержал свою одиннадцатую победу, взяв золото в возрастной группе 40-44 года. В итоговом пресс-релизе организаторы утверждают, что он показал лучший результат среди тайцев, хотя под тайским флагом был зарегистрирован и Пьер Лафайидни, обогнавший Джарэ на шесть минут. Впрочем, ветеран триатлонов этим не смущен.

«Я первый среди тайских атлетов на протяжении уже 11 лет и чрезвычайно рад, что выиграл снова. Laguna Phuket Triathlon – это событие в Таиланде, на котором я действительно фокусируюсь каждый год. Маршрут по-настоящему сложный, а среди участников ежегодно много триатлетов мирового класса с огромным опытом. Для меня посоревноваться с ними – это всегда прекрасный опыт. Я участвую в Laguna Phuket Triathlon уже 18 лет и планирую вернуться, чтобы защищать титул в следующем году и дальше, покуда кто-нибудь не победит меня», – заявил господин Джеранай.

В этот раз Джераная не победили восемь других спортсменов, показавших лучший результат, но являвшихся иностранцами. А Амелиа Уоткинсон была вдобавок еще и в другой гендерной категории, хотя выступила лучше подавляющего большинства мужчин (обогнали ее только трое атлетов, занявших пьедестал почета среди мужчин, по общему результату Уоткинсон стала четвертой).

Также из тайских звезд участие в триатлоне принимал 40-летний боец муай тай Буакхао Банчамек. Организаторы сообщают, что он завершил дистанцию за 4:50:12, но на sportstats.asia результат указан как DNF, хотя приведено отдельное время для плавания, велогонки и бега. Также на дистанцию выходил тайский актер Тевин Суратредкайт, результат которого организаторы указан как 4:20:02 (260-й среди мужчин, которых было 621).

Полные результаты соревнований, включая эстафету и спринт, доступны на sportstats.asia. Следующий триатлон в Лагуне пройдет 19 ноября 2023 года. Подробнее на www.lagunaphukettri.com и www.facebook.com/LagunaPhuketTri.