Кухня долголетия: Разговор с Алессандро Фрау о питании и здоровье

Баз Дэниел побеседовал с Алессандро Фрау, шеф-поваром и создателем легендарного ресторана Acqua на Пхукете.

5 Июня 2021, 03:32 PM

Алессандро Фрау.

Мало кто знает, что мы живем на одном острове с настоящим гуру долголетия, который может много рассказать о том, как проживать долгую и здоровую жизнь. Причем этот человек – отнюдь не диетолог. Алессандро Фрау – владелец и исполнительный шеф-повар великолепного ресторана Acqua, расположившегося в Калиме с видом на живописную бухту.

По количеству имеющимся наград Acqua – одного из примечательных заведений Пхукета. В копилке ресторана – значок Michelin Plate от ресторанного гида Michelin по Таиланду, звание лучшего ресторана за пределами столицы от Thailand Tatler и рейтинг в «два бокала» от Wine Spectator, удерживаемый с 2017 года по сегодняшний день.

Сам Алессандро – заодно еще и обладатель награды тайской версии кулинарного шоу Iron Chef Award и других призов, не говоря уже о не отмеченных грамотами вещах, таких происхождение с итальянской Сицилии, одной из «голубых зон», как называют уголки мира, где население в среднем живет гораздо дольше, чем все мы, одновременно демонстрируя больше здоровья, физической крепости и простого счастья от жизни с каждым прожитым годом. Секрет их счастливого долголетия, несложно догадаться, в последние годы был объектом обширного анализа и научной работы.

Обычно авторы исследований говорят, что если нам удастся разгадать тайны жителей «голубых зон» (таких как жители Сардинии), то, возможно, и мы сами сможем достичь желанной цели долголетия и жить больше ста лет, а уходить в лучший из миров, как гласит фольклор, во время мирного сна в постели. А зачастую и вовсе после занятия любовью.

Изучая пример своего собственного поскрипывающего организма, появившегося на свет в 1949 году в английсок Мидлэндсе, 72-летний я решил наведаться в Acqua и поговорить с Алессандро о том, что постепенно становилось насущным вопросом.

Одним воскресным вечером я это и сделал. Сел за руль и по практически пустым дорогам отправился в очаровательную тихую бухту Калим, чтобы провести время за полезной беседой, а заодно отведать классической сардинской кухни.

Справедливости ради надо отметить, что исследования чудес счастливого долголетия и здоровья жителей «голубых зон» показывают, что свою роль в этом играет не только правильное питание, но и многие другие факторы. Сходства в образе жизни и поведении жителей Сардинии и других «голубых зон», таких как Окинава в Японии, Никоя на Коста-Рике или Икария в Греции также важны для достижение благополучия повышения шансов пережить среднего из нас.

Частая ходьба пешком и другие виды движения (часто на групповые трапезы, в церковь, на социальные встречи), изобилие солнечного света, чистый и свежий воздух, привычка проводить время на улице, низкокалорийная диета на растительной основе, наличие любимого дела и цели в жизни, нежелание «уходить на пенсию», низкий уровень стресса, отказ от курения, жизнь и быт большими социальными группами и семьями, наличие тех или иных верований... все эти положительные черты напрямую коррелируют с низким (ниже среднего) уровнем возрастных заболеваний, таких как диабет, высокое давление и высокий уровень холестерина, депрессии. В сумме это и дает сочетание здоровья и долголетия.







Уникальный шеф

Я знаю Алессандро Фрау уже много лет и видел его, когда он был много моложе. Новая встреча в Acqua и первый же взгляд на него прямо демонстрируют, что такое здоровая жизнь. Он вместе со своими коллегами продолжает страстно работать, управляя своими ресторанами (новый недавно открылся в Бангкоке), и при этом находит время на то, чтобы несколько раз в неделю заниматься спортом. Он остается компанейским и дружелюбным человеком, при этом обладая огромным багажом знаний и любви к выбранной профессии, а заодно может смело считаться (и считается!) гуру и учителем как в искусстве кулинарии, так и в создании концепций и дизайна ресторанов.

Я поприветствовал друга итальянским «Чент’Анни» («Ста лет тебе»), после чего вместе с ним уселся за столик в атмосфере чистого, футуристического декора Acqua. Первый же мой вопрос по делу был о том, как нам соблюсти разумное потребление калорий в этой такой цитадели высокой кухни как его ресторан.

«Ключ в потреблении ограниченного количества еды из самых лучших продуктов и ингредиентов, приготовленных в совершенстве. Дело в качестве, а не в количестве! В нашем меню множество творений, в основе которых лежит подбор здоровых и полезных ингредиентов – местных и импортных – поскольку определенным местам лучше удаются их фирменные блюда и сезонные меню. К примеру, красные сицилийские креветки, апулийский сыр буррата, морские ежи также с Сицилии, первоклассные французские устрицы и американские лобстеры и, конечно, все лучшее, что может предложить наше Андаманское море», – охотно объясняет шеф-повар.







Дорога вкуса







Карьера шефа Алессандро была затейлива. Получив в родной Италии диплом в сфере менеджмента в туристическом бизнесе, будущий шеф начал свое кулинарное путешествие и накопление опыта, зачастую в самых звездных гастрономическим локациях: от Сардиии (в родном доме) до Лондона (в знаменитом отеле Grosvenor House). Затем были Мексика, Швеция, Финляндия, Париж и, наконец, Пхукет в 2004 году.

В сравнительном молодом для шефа возрасте 28 лет Алессандро получил должность исполнительного шеф-повара в отеле Sheraton Grande Laguna Phuket, где под его началом оказались сразу 12 заведений и 130 поваров.

«В плане обучения это был удивительный опыт, но я скучал по возможности творить руками на своей кухне, что всегда любил. Так что я решил открыть свой собственный ресторан, собрав весь накопленный по миру опыт и предложить публике свое личное видение идеального гастрономического приключения. Так родился ресторан Acqua», – рассказывает Алессандро.

Как и многие другие посетители Acqua, я буквально ощущаю в воздухе любовь шефа к своему делу и его бушующий творческий дух. Так происходит каждый раз когда мне выпадает удовольствие отобедать в Acqua. И отдельно стоит отметить, что шеф не таит секреты своего мастерства, а передает их дальше. На просторной и оборудованной по последнему слову техники кухне бок о бок с Алессандро трудятся жаждущие знаний молодые ученики.

Я интересуюсь у шефа, насколько значительную роль в его кулинарной философии играют его собственные сардинские корни.

«Мое видение Aqcua всегда базировалось на аутентичном влиянии традиция и культуры как Сардинии, так и Италии в целом. Я не перестаю оттачивать и доводить до идеала эти традиции, используя современные техники и ингредиенты, а сами блюда подаю в современной, артистичной манере. Кухня Сардинии глубоко влияет на все, что мы делаем: от превосходные фирменных блюд из даров, домашних сыров и салями до настоящих итальянских ингредиентов, которые до сих пор можно отыскать у небольших мастеров-производителей на Сардинии», – говорит Алессандро.

Очевидно, что в рассказе о пользе сардинской кухни для здоровья и долголетия я не могу не спросить об употреблении всем известного древнего напитка из перебродившего винограда, известного как оздоравливающий антиоксидант.

«Ах, главный секрет долголетия среди всех», – с улыбкой говорит Алессандро и наполняет мой бокал.

«В частности, попробуйте наше местное Cannonau di Sardinia из винограда гренаш, который отличается толстой кожицей и выращивается прямо на острове. Cannonau отличается самыми высокими уровнями полуфенолами среди других вин. Это антиоксиданты, напрямую связанные с работой сердца и защищающие его от сердечно-сосудистых болезней. Напиток также богат антоцианинами, естественными пигментами растительного происхождения, отвечающими за красно-пурпурный цвет виноград и также выступающими в качестве антиоксиданта. Но это не означает, что Cannonau можно злоупотреблять: местные жители в среднем употребляют всего два бокала в день», – раскрывает новую сторону своих знаний Алессандро.

Может показаться странным, но на выходе из Aqcua и попрощавшись со всемирно известным «шефом долголетия» я правда ощущал себя на десяток лет моложе. Может быть, дело было в прекрасной еде, может – в отличной компании, не исключаю и влияние Cannonau. Сложно сказать с уверенностью, но зато я готов смело дать совет. Если вы хотите испытать тот же омоложивающий эффект, то при первой же возможности отправляйтесь в Aqcua и лично проверяйте, прав ли я.