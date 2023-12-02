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Кубок Короля начался на Пхукете

Ежегодные соревнования по парусному спорту Phuket King’s Cup Regatta официально стартовали на острове. Штаб-квартира регаты, как и всегда, находится в отеле Beyond Kata Resort, а сами гонки проходят у южной оконечности Пхукета. Сегодня в расписании значатся состязания на динги, большие яхты начнут гоночную программу завтра.

Новости Пхукета

3 Декабря 2023, 09:00 AM
В Кубке Короля 2023 года будут принимать участие порядка 30 однокорпусных яхт и четыре катамарана. Фото: Guy Nowell / King’s Cup 2022

В Кубке Короля 2023 года будут принимать участие порядка 30 однокорпусных яхт и четыре катамарана. Фото: Guy Nowell / King’s Cup 2022

Официально регата началась 2 декабря, но первый день был посвящен замерам парусов, брифингам и другим организационным моментам. Также прошли практические выходы в море на динги. У яхтсменов, соревнующихся на этих самых маленьких лодках, первый гоночный день будет сегодня, 3 декабря. Полноразмерные яхты начнут состязания 4 декабря.

Морской парад в программе на 2023 год не значится. Раньше он традиционно проводился 5 декабря, в день рождения Рамы IX. 

Согласно данным с сайта King’s Cup Regatta на 1 декабря, в соревнованиях 2023 года будут участвовать 36 однокорпусных лодок и катамаранов.

Разделение на классы следующее:

IRC 0

  • Callisto – Джейм Мюррэй, Кейт Мюррэй;
  • Vayu THA 72 – Кевин Уиткрафт, Том Уиткрафт;
  • Team Hollywood – Реймонд Робертс;
  • Aftershock – Aftershock Syndicate.

IRC 1

  • Ramrod – Крейг Дуглас;
  • Char Chan – Казуки Кихара;
  • Alright – Крейг Николс, Джеймс Бури;
  • The Next Factor – Рольф Хенскер;
  • AquarII – Роберт Карр;
  • Witchcraft – Ник Бернс.

IRC Bareboat Charter

  • Judy – Алан Андерсон;
  • Dragonborn – Дин Пенг;
  • Hippocrates – Тошихико Йиджима;
  • Piccolo – Майк Даунард;
  • Team Hayato – Масами Ямашита;
  • Moonshine – ASA Sailing Dream Asia.

Monohull Cruising

  • Sumalee – Мо Йивей;
  • Enavigo – Стив Мейн;
  • Brisk – Томас Велтин;
  • Anjo – Клейтон Крейджи;
  • Swan II – Филипп Далли.

Premier

  • TPine-Pacific – Итхинай Йингсири;
  • Yasooda – Ханс Рахман;
  • Shahtoosh – Питер Кремен;
  • Aphrodite – Бернард Хуйбенс;
  • MaDuZi.

Multihull Racing

  • Kata Rocks 1 (Extreme 40) – Дэн Фидок;
  • Kata Rocks 2 (Twin Sharks) – Джон Ньюнхэм.

Multihull Cruising

  • Trident – Эндрю Макдермотт;
  • Team No Escape (Pooichat) – Фрэнк Кастелейн.

Каждый из гоночных дней будет завершаться награждением победителей. Окончание регаты и финальная церемония награждения запланированы на 9 ноября.

Как и год назад, участие в Кубке Короля не принимают яхтсмены из России и Белоруссии на основании прошлогоднего решения Международной федерации парусного спорта (World Sailing, ISAF), наложившей санкции против спортсменов из этих двух стран. В регате могут принимать участие россияне и белоруссы, имеющие вторые паспорта других государств, но на практике таких не нашлось. 

Официальный сайт регаты – KingsCup.com.

 

 

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