Кубок Короля начался на Пхукете

Официально регата началась 2 декабря, но первый день был посвящен замерам парусов, брифингам и другим организационным моментам. Также прошли практические выходы в море на динги. У яхтсменов, соревнующихся на этих самых маленьких лодках, первый гоночный день будет сегодня, 3 декабря. Полноразмерные яхты начнут состязания 4 декабря.
Морской парад в программе на 2023 год не значится. Раньше он традиционно проводился 5 декабря, в день рождения Рамы IX.
Согласно данным с сайта King’s Cup Regatta на 1 декабря, в соревнованиях 2023 года будут участвовать 36 однокорпусных лодок и катамаранов.
Разделение на классы следующее:
IRC 0
- Callisto – Джейм Мюррэй, Кейт Мюррэй;
- Vayu THA 72 – Кевин Уиткрафт, Том Уиткрафт;
- Team Hollywood – Реймонд Робертс;
- Aftershock – Aftershock Syndicate.
IRC 1
- Ramrod – Крейг Дуглас;
- Char Chan – Казуки Кихара;
- Alright – Крейг Николс, Джеймс Бури;
- The Next Factor – Рольф Хенскер;
- AquarII – Роберт Карр;
- Witchcraft – Ник Бернс.
IRC Bareboat Charter
- Judy – Алан Андерсон;
- Dragonborn – Дин Пенг;
- Hippocrates – Тошихико Йиджима;
- Piccolo – Майк Даунард;
- Team Hayato – Масами Ямашита;
- Moonshine – ASA Sailing Dream Asia.
Monohull Cruising
- Sumalee – Мо Йивей;
- Enavigo – Стив Мейн;
- Brisk – Томас Велтин;
- Anjo – Клейтон Крейджи;
- Swan II – Филипп Далли.
Premier
- TPine-Pacific – Итхинай Йингсири;
- Yasooda – Ханс Рахман;
- Shahtoosh – Питер Кремен;
- Aphrodite – Бернард Хуйбенс;
- MaDuZi.
Multihull Racing
- Kata Rocks 1 (Extreme 40) – Дэн Фидок;
- Kata Rocks 2 (Twin Sharks) – Джон Ньюнхэм.
Multihull Cruising
- Trident – Эндрю Макдермотт;
- Team No Escape (Pooichat) – Фрэнк Кастелейн.
Каждый из гоночных дней будет завершаться награждением победителей. Окончание регаты и финальная церемония награждения запланированы на 9 ноября.
Как и год назад, участие в Кубке Короля не принимают яхтсмены из России и Белоруссии на основании прошлогоднего решения Международной федерации парусного спорта (World Sailing, ISAF), наложившей санкции против спортсменов из этих двух стран. В регате могут принимать участие россияне и белоруссы, имеющие вторые паспорта других государств, но на практике таких не нашлось.
Официальный сайт регаты – KingsCup.com.