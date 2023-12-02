Кубок Короля начался на Пхукете

Ежегодные соревнования по парусному спорту Phuket King’s Cup Regatta официально стартовали на острове. Штаб-квартира регаты, как и всегда, находится в отеле Beyond Kata Resort, а сами гонки проходят у южной оконечности Пхукета. Сегодня в расписании значатся состязания на динги, большие яхты начнут гоночную программу завтра.

Новости Пхукета

3 Декабря 2023, 09:00 AM

В Кубке Короля 2023 года будут принимать участие порядка 30 однокорпусных яхт и четыре катамарана. Фото: Guy Nowell / King’s Cup 2022