Кубок Короля на Пхукете пройдет без россиян и белорусов

Оргкомиитет Кубка Короля, ежегодно проходящей на Пхукете престижной парусной регаты, объявил о том, что на соревнованиях 2022 года будет участников из России и Белоруссии (Беларуси).

Новости Пхукета

5 Октября 2022, 10:34 PM

Главная парусная регата Таиланда пройдет без российских яхтсменов. Фото: Guy Nowell / Архив The Phuket News

Уведомление об ограничениях было опубликовано на официальном сайте King’s Cup Regatta. В сообщении организаторы ссылаются на мартовское решение Международной федерации парусного спорта (World Sailing, ISAF), принятое в связи с началом Россией специальной военной операции против Украины.

«Вводя такие меры, World Sailing поддерживает объединенный и скоординировванный подход глобального спортивного движения. Это решение сооветствует линии исполкома Международного олимпийского комитета, направленной на сохранение цельности соревнований и обеспечение безопасности всех участников. Исполнительный совет World Sailing принял решение единогласно», – говорила в марте World Sailind.

Запрет распространяется на яхтсменов и официальных лиц из России и Белоруссии (Беларуси). Также запрещены «демонстрация буквенных обозначений на парусах, символов, флагов или слоганов, представляющих Россию и Белоруссию на любых лодках, в любых местах или на одежде, ассоциирующихся с мероприятияем».

«Наказанием за нарушение этого правила будет отстранение от дальнейшего участия в мероприятии и удаление лодки из результатов регаты», – заявил оргкомитет Кубка Короля.

Напомним, что до коронавирусного кризиса и специальной военной операции россияне активно участвовали в главной пхукетской регате. Особенно много яхтсменов из России было в чартерных дивизионах, однако присутствовали они и в других классах, в частности, в дивизионах катамаранов.