Кто сказал «мяу»: Симон Аллен и ее хвостатые подопечные

Продолжаем рассказ о пхукетских экспатах. Сегодня очередь Симон Аллен из Раваи и сообщества Rawai Animal Lovers (RAL).

Эми Брайэнт

В английском языке есть выражение «пасти котов», любимое специалистами из отрасли IT. Организовать работу независимых разработчиков, дизайнеров или программистов действительно ничуть не легче, чем добиться от котов, чтобы они ходили строем и по команде мяукали. Собственно, одна из известных книг по организации бизнес-процессов в IT так и называется: «Как пасти котов. Наставление для программистов, руководящих другими программистами».

Впрочем, кто бы ни придумал эту фразу, он явно не знаком с Симон Аллен, основательницей сообщества Rawai Animal Lovers (RAL). Она своим примером доказывает, что даже котам можно привить организованность, но на это потребуется огромное количество любви, терпения и «Вискаса».

Вот уже почти полтора десятка лет Симон заботится о сотне кошек и собак, живущих на территории и в окрестностях буддистского храма Wat Sawang Arom в Раваи. Четвероногие обитатели Раваи обычно проводят свои дни в укромных и тенистых уголках, где прячутся от жары, а заодно – от многочисленных туристов и местных школьников, но с прибытием Симон все меняется.

Когда я приехал в храм на встречу с Симон, собачья и кошачья братия лениво проводила меня равнодушным взглядами, после чего вернулась к привычному занятию. Но совсем другая реакция последовала, когда животные услышали знакомый им звук мопеда англичанки. Кошачьи уши встали по стойке «смирно», собачья хвосты завиляли с частой автомобильных дворников в проливной дождь, и через минуту Симон уже была окружена.

В сумках, висящих на руле байка, для кошек и собак припасены разные виды корма и вода. Перемещаясь по территории храма, она выдает животным их порции, и со стороны это напоминает обход офицером позиций и общение с личным составом.

Вот Зевс, получивший кличку за внушительный размер и шерсть цвета грозовой тучи. Вот Клеопатра, чей силуэт можно увидеть на логотипе RAL. Вот котенок Калеб, который пропустил предыдущий визит Симон и сегодня не без оснований ожидает двойную порцию. А вот кошка Моргана, которую я уже определенно видела за получением еды пару остановок и которая решила немного схитрить и попытаться вклиниться в раздачу еще раз.

Несмотря на то, что кошек и собак в храме больше сотни, Симон знает всех их и отличает друг от друга. Женщина объясняет свою память тем, что долгое время занималась дайвингом и в итоге сформировала привычку примечать даже небольшие детали.

Симон – незаменимая помощница для фонда Soi Dog, сотрудники которого время от времени приезжают в храм в рамках программы работы в локальных сообществах. Если кто-то из кошек или собак заболел или получил травму, Симон это сразу заметит, во время визита Soi Dog уточнит диагноз, а затем обеспечит лечение. Последнее особенно актуально, поскольку некоторые из живущих в храме кошек и собак не без основания боятся людей и позволяют подойти к себе лишь британке, заслужившей их доверие.

Работа Симон в храме – это своего рода возвращение доброты, которую она увидела здесь полтора десятилетия назад. Разрушительное цунами 2004 года оставило глубокую рану в сердце женщины. В момент удара стихии она была на Фиджи, откуда планировала вылететь на Пхукет к Рождеству, но рейс задержали. Эта случайность, возможно, спасла ей жизнь. Но не спасла жизни многих ее друзей на острове.

Храм в Раваи стал местом, где Симона искала и нашла утешение, а местные собаки и кошки были ее спутниками, пока она пыталась пережить и осмыслить произошедшее с Пхукетом и ее собственной жизнью. Затем Симон занялась созданием приюта Sunshine Village Foundation для помощи детям, оставшимся без родителей после цунами. А следом вспомнила, что есть и еще кое-то, кто нуждается в ней. Это были те самые бродячие кошки и собаки, в окружении которых она переживала трагедию.

Многие тайцы считают, что если пришлось избавиться от кошки и собаки, то храм будет подходящим местом для брошенного питомца. Однако в реальности своя Симон, готовая заботиться о ставших ненужными животных, есть в считанных единицах храмов.

Работа Симон вышла на новый уровень в 2017 году, когда она создала на Facebook сообщество RAL, объединившее других неравнодушных жителей острова. Члены группы помогают подбирать новых хозяев для брошенных животных, вместе ищут потерявшихся питомцев, ведут другую работу по помощи уличным кошек и собакам, организуют вакцинацию и стерлизиацию бродячих животных. Плюс работа Симон и ее группы позволяет менять отношение уличных животных к людям, снижая риск того, что бродячая собака кого-то покусает.

Связаться с RAL можно через Facebook. Симон и ее единомышленники будут рады любой помощи: денежным пожертвованиям, покупке собачьего и кошачьего корма (самые простые консервы из BigC подойдут), помощи в передержке животных или поиске для них новых хозяев.