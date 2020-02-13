Круизный лайнер с европейскими туристами прибыл на Пхукет

Круизный лайнер Seabourn Ovation с 495 пассажирами и 470 членами команды пришвартовался в глубоководном порту Пхукета (Phuket Deep Sea Port) в 7:00 утра четверга, 13 февраля. В 17:00 судно должно покинуть остров и направиться в Сингапур, при этом официальные лица ожидают, что за время на берегу туристы потратят около 3 млн бат.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Февраля 2020, 02:00 PM

Круизный лайнер c европейскими туристами прибыл на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как подтвердил глава пхукетского офиса Морского департамента Виват Читчертвонг, все пассажиров проверили на наличие симптомов пневмонии. Все прибывшие здоровы.

«Мы установили контакт с медицинской службой судна еще до его прибытия. Лайнер провел 24 часа в море, медики проверили всех людей на борту и подтвердили, что в отношении них нет опасений на коронавирус», – заявил господин Читчертвонг.

«Также мы имеем возможность контролировать всех пассажиров и членов команды во время пребывания на Пхукете, поскольку они проведут здесь всего 10 часов», – добавил глава пхукетского офиса Морского департамента.

В настоящий момент на Пхукете самый разгар сезона приема круизных лайнеров. Как отметил господин Читчертвонг, в течение февраля остров посетят еще 16 круизных судов, не считая Seabourn Ovation.

«Круизные лайнеры прибывают в две локации – в глубоководный порт и в Патонг. Во обоих местах ведется контроль здоровья пассажиров», – добавил он.

В свою очередь губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана опроверг сообщения СМИ о том, что ранее в ходе круиза судну Seabourn Ovation было якобы отказано в возможности встать на якорь в Сингапуре из-за опасений коронавируса.

«Сообщения о том, что этому судну отказали в приеме в Сингапуре, после чего оно направилось на Пхукет, не соответствуют действительности. Лайнер до этого совершал одну остановку в Лэм-Чабанге и 15 февраля должен вернуться в Сингапур», – заявил губернатор.

Все туристы на борту лайнера, как указал господин Тавипатана, являются европейцами.

«Я хочу, чтобы все перестали распространять эту не соответствующую действительности информацию. Власти Пхукета и пхукетский офис Минздрава проводят интенсивные проверки здоровья туристов. Вы можете доверять нашей работе, поскольку мы следуем инструкциям и стандартом тайского Минздрава и Всемирной организации здравоохранения», – заявил губернатор Пхукета.