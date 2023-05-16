Круизный лайнер Mein Schiff 5 сделал прощальную остановку на Пхукете

Круизный лайнер Mein Schiff 5 завершил сезон в Юго-Восточной Азии и сделал остановку на Пхукете по пути назад в Европу. Судно зашло в глубоководный порт на мысе Панва с прощальным визитом 15 апреля. Тайские официальные лица поднялись на борт, чтобы лично приветствовать капитана Иоанниса Анастасиоу, а вернее, попрощаться с ним до следующего сезона.

Новости Пхукета

Mein Schiff 5 – один из круизных лайнеров крупного европейского туроператора TUI. Судно обычно проводит летний сезон на юге Европы, преимущественно в Средиземном море, а в зимний сезон отправляется на восток, хотя может и не покидать свою родную акваторию. В этот раз, впрочем, Mein Schiff 5 зимовал все-таки в Азии, непосредственно в Таиланд он прибыл в декабре.

Лайнер провел апрель, совершая круизы из Гонконга, а затем начал возвращение в Европу через Сингапур, Пхукет и Ближний Восток. Согласно графику, Mein Schiff 5 должен 27 мая прибыть в Дубай, а 11 июня бросить якорь в греческом Гераклионе.

Почти 300-метровый лайнер был спущен на воду в 2016 году. Mein Schiff 5 рассчитан на перевозку 2,5 тыс. пассажиров, которых обслуживает 1 тыс. членов команды. Другие суда серии Mein Schiff имеют аналогичные характеристики.

Комментируя прибытие Mein Schiff 5 на Пхукет (а вернее, его убытие и конец активного круизного сезона), глава регионального офиса Морского департамента Начапонг Пранит отметил, что после возобновления круизного туризма в октябре 2022 года Пхккет принял уже 160 тыс. пассажиров океанских лайнеров. В подавляющем большинстве случаев речь шла о кратковременных стоянках в бухте Патонг-Бэй с выходом туристов в город на несколько часов.

Согласно данным Иммиграционного бюро Пхукета, за март остров принял 12 круизных лайнеров, однако в апреле их уже было только шесть. Одновременно изменилось число прибытий и через аэропорт, а заодно произошел и сезонный демографический сдвиг.