Круизный лайнер Genting Dream посетил Пхукет

Лайнер Genting Dream с 3000 пассажиров на борту сделал остановку у побережья Пхукета в среду, 22 ноября.

23 Ноября 2017 13:34:50

Пока пассажиры наслаждались свободным днем на Пхукете, на борт лайнера были приглашены мэр Патонга Чалермлак Кебсап, глава администрации Кату Чайанан Суттхикун, другие официальные лица и представители прессы. Пхукетскую делегацию приветствовал старший-вице президент по продажам Genting Cruise Lines Майкл Го.

Господин Го рассказал, что Genting Group работает в круизном бизнесе уже более 24 лет, а к этому сезону запустила шесть новых круизов под брендом Dream Cruises, один из которых предполагает остановку на Пхукете.

Согласно сайту Dream Cruise, посещение Пхукета входит в программу круиза Island Escapade. Пятидневные круизы на Genting Dream будут осуществляться раз в две недели с декабря этого года по конец марта следующего. Лайнер будет выходить из Сингапура, куда его уже перевели для базирования. Программа включает посещение Куала-Лумпура, Пенанга и Патонга.

19-палубный лайнер Genting Dream способен взять на борт 3352 пассажиров. Длина лайнера составляет 335 м, ширина – 40 м, максимальная скорость – 23 узла. К услугам пассажиров – 1674 комфортабельных кают, более трех десятков баров и ресторанов, разнообразные развлечения. Команда лайнера составляет около 2000 человек. Стоимость круиза – от 1390 долл. за двухместную каюту.