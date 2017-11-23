The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Круизный лайнер Genting Dream посетил Пхукет

Лайнер Genting Dream с 3000 пассажиров на борту сделал остановку у побережья Пхукета в среду, 22 ноября.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Ноября 2017 13:34:50

Пока пассажиры наслаждались свободным днем на Пхукете, на борт лайнера были приглашены мэр Патонга Чалермлак Кебсап, глава администрации Кату Чайанан Суттхикун, другие официальные лица и представители прессы. Пхукетскую делегацию приветствовал старший-вице президент по продажам Genting Cruise Lines Майкл Го.

Господин Го рассказал, что Genting Group работает в круизном бизнесе уже более 24 лет, а к этому сезону запустила шесть новых круизов под брендом Dream Cruises, один из которых предполагает остановку на Пхукете.

Согласно сайту Dream Cruise, посещение Пхукета входит в программу круиза Island Escapade. Пятидневные круизы на Genting Dream будут осуществляться раз в две недели с декабря этого года по конец марта следующего. Лайнер будет выходить из Сингапура, куда его уже перевели для базирования. Программа включает посещение Куала-Лумпура, Пенанга и Патонга.

19-палубный лайнер Genting Dream способен взять на борт 3352 пассажиров. Длина лайнера составляет 335 м, ширина – 40 м, максимальная скорость – 23 узла. К услугам пассажиров – 1674 комфортабельных кают, более трех десятков баров и ресторанов, разнообразные развлечения. Команда лайнера составляет около 2000 человек. Стоимость круиза – от 1390 долл. за двухместную каюту.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Российские моряки приняли участие в параде в Паттайе
Российские моряки приняли участие в параде в Паттайе
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.