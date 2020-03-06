Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Круизному лайнеру с итальянцами на борту не дали высадить пассажиров в Патонге

Круизный лайнер Costa Fortuna с 1631 пассажиром и 984 членами команды прибыл на Пхукет утром 6 марта, однако отдыхающим было отказано в возможности прогуляться по Патонгу. Причиной для отказа стало присутствие на борту 64 итальянцев, которые покинули Италию менее, чем 14 дней назад.

Новости Пхукета

6 Марта 2020, 04:01 PM
Круизному лайнеру не дали высадить пассажиров в Патонге из-за опасений относительно коронавируса.

Круизному лайнеру не дали высадить пассажиров в Патонге из-за опасений относительно коронавируса.

Круизному лайнеру не дали высадить пассажиров в Патонге из-за опасений относительно коронавируса.

Круизному лайнеру не дали высадить пассажиров в Патонге из-за опасений относительно коронавируса.

Круизному лайнеру не дали высадить пассажиров в Патонге из-за опасений относительно коронавируса.

Круизному лайнеру не дали высадить пассажиров в Патонге из-за опасений относительно коронавируса.

Круизному лайнеру не дали высадить пассажиров в Патонге из-за опасений относительно коронавируса.

Круизному лайнеру не дали высадить пассажиров в Патонге из-за опасений относительно коронавируса.

Решение об отказе было принято на фоне вчерашнего распоряжения правительства Таиланда, которое установило 14-дневный карантин для всех пассажиров из материкового Китая, Южной Кореи, Гонконга, Макао, Ирана и Италии. Соответствующие страны и территории были признаны зонами повышенного риска.

Как пояснил The Phuket News и «Новостям Пхукета» глава Иммиграционного бюро провинции полковник Наронг Чанапхайкун, среди пассажиров судна значатся три китайца, два гражданина Сингапура, 151 француз, 230 немцев и 282 итальянца. Подтвержденных носителей коронавируса на борту нет, сам факт присутствия там итальянцев и китайцев классифицирован как риск.

«Хотя на борту лайнера нет подтвержденных случаев COVID-19, все люди на судне классифицированы как источник риска и должны оставаться в карантине в течение 14 дней. Они должны находиться на лайнере, а сам он – в 2 морских милях от берега», – заявил полковник Чанапхайкун.

Как добавил офицер, власти провинции еще не приняли решение относительно того, что делать с круизными судами, которые могут прибыть в будущем.

«Перед принятием какого-либо решения по этому вопросу необходимо обсудить все с губернатором Пхукета», – отметил полковник Чанапхайкун.

 

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Мотофестиваль Phuket Bike Week отложен из-за коронавируса
Из кладки на пляже Сай-Кэу вылупились 25 черепашат
Патонг отменил официальную программу на Сонгкран из-за коронавируса
Часть Паклока останется без света 11 марта
Новое шоссе в аэропорт подорожало до 1,4 млрд бат за километр
Директору Vachira Hospital предъявили претензии относительно борьбы с коронавирусом
Рулевой лонгтейла погиб под гребным винтом собственной лодки на Най-Харне
Департамент эпидемиологии отказался прояснить информацию о первом случае коронавируса на Пхукете
Два катера повреждены огнем в ходе пожара у пирса на мысе Яму
Часть Чалонга останется без электричества 5 марта
В Таланге неизвестные перерезали шланг временной системы водоснабжения
Престарелого мужчину задержали при получении посылки с 44 кг марихуаны
Окрестности храма Wat Chalong останутся без электричества 4 марта
Американец заблудился в джунглях Пхукета
Двух россиянок унесло в море на надувных кругах

 

Cassia Phuket
Mitsu Tiansin Motors
Top of the Gulf Regatta 2020
Thai Residential
QSI International School Phuket

 