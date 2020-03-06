Круизному лайнеру с итальянцами на борту не дали высадить пассажиров в Патонге

Решение об отказе было принято на фоне вчерашнего распоряжения правительства Таиланда, которое установило 14-дневный карантин для всех пассажиров из материкового Китая, Южной Кореи, Гонконга, Макао, Ирана и Италии. Соответствующие страны и территории были признаны зонами повышенного риска.
Как пояснил The Phuket News и «Новостям Пхукета» глава Иммиграционного бюро провинции полковник Наронг Чанапхайкун, среди пассажиров судна значатся три китайца, два гражданина Сингапура, 151 француз, 230 немцев и 282 итальянца. Подтвержденных носителей коронавируса на борту нет, сам факт присутствия там итальянцев и китайцев классифицирован как риск.
«Хотя на борту лайнера нет подтвержденных случаев COVID-19, все люди на судне классифицированы как источник риска и должны оставаться в карантине в течение 14 дней. Они должны находиться на лайнере, а сам он – в 2 морских милях от берега», – заявил полковник Чанапхайкун.
Как добавил офицер, власти провинции еще не приняли решение относительно того, что делать с круизными судами, которые могут прибыть в будущем.
«Перед принятием какого-либо решения по этому вопросу необходимо обсудить все с губернатором Пхукета», – отметил полковник Чанапхайкун.