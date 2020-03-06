Круизному лайнеру с итальянцами на борту не дали высадить пассажиров в Патонге

Круизный лайнер Costa Fortuna с 1631 пассажиром и 984 членами команды прибыл на Пхукет утром 6 марта, однако отдыхающим было отказано в возможности прогуляться по Патонгу. Причиной для отказа стало присутствие на борту 64 итальянцев, которые покинули Италию менее, чем 14 дней назад.

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Решение об отказе было принято на фоне вчерашнего распоряжения правительства Таиланда, которое установило 14-дневный карантин для всех пассажиров из материкового Китая, Южной Кореи, Гонконга, Макао, Ирана и Италии. Соответствующие страны и территории были признаны зонами повышенного риска.

Как пояснил The Phuket News и «Новостям Пхукета» глава Иммиграционного бюро провинции полковник Наронг Чанапхайкун, среди пассажиров судна значатся три китайца, два гражданина Сингапура, 151 француз, 230 немцев и 282 итальянца. Подтвержденных носителей коронавируса на борту нет, сам факт присутствия там итальянцев и китайцев классифицирован как риск.

«Хотя на борту лайнера нет подтвержденных случаев COVID-19, все люди на судне классифицированы как источник риска и должны оставаться в карантине в течение 14 дней. Они должны находиться на лайнере, а сам он – в 2 морских милях от берега», – заявил полковник Чанапхайкун.

Как добавил офицер, власти провинции еще не приняли решение относительно того, что делать с круизными судами, которые могут прибыть в будущем.

«Перед принятием какого-либо решения по этому вопросу необходимо обсудить все с губернатором Пхукета», – отметил полковник Чанапхайкун.