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Круглосуточные магазины Пхукета получили распоряжение закрываться в 20:00

Пхукетский центр эпидемиологического контроля выпустил распоряжение о том, что все мотопрокаты острова должны закрыться до 30 апреля, а круглосуточные магазины – прекратить обслуживание покупателей с 20:00 до 3:00.

Новости Пхукета

2 Апреля 2020, 02:55 PM
Круглосуточные магазины Пхукета получили распоряжение закрываться в 20:00.

Круглосуточные магазины Пхукета получили распоряжение закрываться в 20:00.

Распоряжение о закрытии мотопрокатов и ограничении часов работы круглосуточных магазинов было отдано в 20:30 вечера среды, 1 марта.

В документе отмечается, что игнорирование распоряжение грозит привлечением к ответственности по статье 52 Закона об инфекционных заболеваниях от 2015 года. Соответствующая статья предусматривает наказание вплоть до года тюрьмы и/или 100 тыс. бат штрафа.

Добавим, что мэр Раваи Арун Солос отдельно провел встречу с местными деревенскими старостами, чтобы те донесли до людей просьбу оставаться в домах после 20:00. Также владельцев местных магазинов попросили не работать в вечерние и ночные часы.

 

 

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