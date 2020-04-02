Круглосуточные магазины Пхукета получили распоряжение закрываться в 20:00.

Распоряжение о закрытии мотопрокатов и ограничении часов работы круглосуточных магазинов было отдано в 20:30 вечера среды, 1 марта.
В документе отмечается, что игнорирование распоряжение грозит привлечением к ответственности по статье 52 Закона об инфекционных заболеваниях от 2015 года. Соответствующая статья предусматривает наказание вплоть до года тюрьмы и/или 100 тыс. бат штрафа.
Добавим, что мэр Раваи Арун Солос отдельно провел встречу с местными деревенскими старостами, чтобы те донесли до людей просьбу оставаться в домах после 20:00. Также владельцев местных магазинов попросили не работать в вечерние и ночные часы.