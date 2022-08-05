Кронпринц из Малайзии посетит Пхукет

Официальные лица Пхукета готовятся к официальному визиту малайзийского принца. Кронпринц Перлиса Туанку Сайед Файзуддин Путра Джамалуллайл должен прибыть на остров сегодня, 5 августа.

Новости Пхукета

5 Августа 2022, 11:04 AM

Комон Думлак и вице-губернатор Амнуай Пинсуван. Фото: PR Phuket

Как объявил на совещании 4 августа вице-губернатор Амнуай Пинсуван, кронпринц должен пробыть на острове неполных три дня и улететь 7 августа.

Участие в совещании, посвященном визиту принца, принимали главы различных государственных ведомств, представители полиции, а также председатель Исламского комитета Пхукета Комон Думлак. Все они получили официальное распоряжение подготовиться к встрече принца и продемострировать «самую высокую готовность во всех аспектах и оказать почет гостю».

Программа визита принца неизвестна. Вице-губернатор лишь указал, что Туанку Сайед Файзуддин Путра Джамалуллайл будет «выполнять королевские обязанности».