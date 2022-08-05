Кронпринц из Малайзии посетит Пхукет

Как объявил на совещании 4 августа вице-губернатор Амнуай Пинсуван, кронпринц должен пробыть на острове неполных три дня и улететь 7 августа.
Участие в совещании, посвященном визиту принца, принимали главы различных государственных ведомств, представители полиции, а также председатель Исламского комитета Пхукета Комон Думлак. Все они получили официальное распоряжение подготовиться к встрече принца и продемострировать «самую высокую готовность во всех аспектах и оказать почет гостю».
Программа визита принца неизвестна. Вице-губернатор лишь указал, что Туанку Сайед Файзуддин Путра Джамалуллайл будет «выполнять королевские обязанности».