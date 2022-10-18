Крокодилы сбежали с затопленной фермы в Кхон-Кэне

Как следует из публикации газеты Bangkok Post, годовалые крокодилы сбежали с неназванной фермы в округе Мыанг-Кхон-Кэн где-то на прошлой неделе, однако подтвержден факт побега хищников был только во вторник, 18 октября. Тогда, в частности, губернатор Крайсорн Конгчалард обратился к жителям тамбона Нонг-Тум с призывом соблюдать повышенную осторожность в связи с инцидентом.
Bangkok Post сообщает, что первый из четырех сбежавших крокодилов был обнаружен и пойман «три дня назад», то есть в субботу, 15 октября. Место поимки крокодила было указано как «временное укрытие на рисовом поле».
Второго крокодила отыскали 18 числа. Трехметровый хищник прятался на берегах неназванного канала во втором мубане района Нонг-Тум.
Все четыре крокодила сбежали с одной и той же фермы. Других побегов не ожидается, поскольку остальных животных перевезли с затопленной фермы в «более безопасное место».