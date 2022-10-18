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Крокодилы сбежали с затопленной фермы в Кхон-Кэне

Четыре молодых, но впоолне крупных крокодила сбежали с фермы в Кхон-Кэне во время наводнения на прошлой неделе. Два животных уже пойманы, но два других остаются на свободе.

Новости Пхукета

19 Октября 2022, 10:00 AM
Во время дождей в провинции Кхон-Кэн затопило крокодилью ферму. Четыре хищника воспользовались наводнением и отправились «в самоволку». Фото: Chakrapan Nathanri / Bangkok Post

Во время дождей в провинции Кхон-Кэн затопило крокодилью ферму. Четыре хищника воспользовались наводнением и отправились «в самоволку». Фото: Chakrapan Nathanri / Bangkok Post

Как следует из публикации газеты Bangkok Post, годовалые крокодилы сбежали с неназванной фермы в округе Мыанг-Кхон-Кэн где-то на прошлой неделе, однако подтвержден факт побега хищников был только во вторник, 18 октября. Тогда, в частности, губернатор Крайсорн Конгчалард обратился к жителям тамбона Нонг-Тум с призывом соблюдать повышенную осторожность в связи с инцидентом.

Bangkok Post сообщает, что первый из четырех сбежавших крокодилов был обнаружен и пойман «три дня назад», то есть в субботу, 15 октября. Место поимки крокодила было указано как «временное укрытие на рисовом поле».

Второго крокодила отыскали 18 числа. Трехметровый хищник прятался на берегах неназванного канала во втором мубане района Нонг-Тум.

Все четыре крокодила сбежали с одной и той же фермы. Других побегов не ожидается, поскольку остальных животных перевезли с затопленной фермы в «более безопасное место».

 

 

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