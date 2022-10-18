Крокодилы сбежали с затопленной фермы в Кхон-Кэне

Четыре молодых, но впоолне крупных крокодила сбежали с фермы в Кхон-Кэне во время наводнения на прошлой неделе. Два животных уже пойманы, но два других остаются на свободе.

Новости Пхукета

19 Октября 2022, 10:00 AM

Во время дождей в провинции Кхон-Кэн затопило крокодилью ферму. Четыре хищника воспользовались наводнением и отправились «в самоволку». Фото: Chakrapan Nathanri / Bangkok Post