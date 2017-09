Крокодилу с Банг-Тао ищут новый дом Официальные лица пока не определились, где будет жить крокодил, пойманный у пляжа Банг-Тао 1 сентября. Новости Пхукета 9 Сентября 2017 15:00:00 Местные специалисты назвали крокодила Лейпангом, но русскоязычные пользователи Facebook предпочли именовать его Геннадием. Фото: Департамент рыболовства Пхукетский офис Департамента рыболовства пока не может сказать, какая судьба ждет гребнистого крокодила (Crocodylus porosus), пойманного 1 сентября в одной из лагун у пляжа Банг-Тао. Животное может быть передано одному из тайских зоопарков, океанариумов или исследовательских центров, если какая-либо из подобных организаций подаст соответствующую заявку. Впрочем, есть и альтернативный вариант, который самому животному должен понравиться больше. Ранее на этой неделе специалисты Seub Nakhasathien Foundation заявили, что крокодил должен быть возвращен в естественную среду обитания, причем чем раньше, тем лучше. Текущие условия в Центре изучения и развития прибрежного рыболовства в Паклоке они нашли не подходящими для редкого животного. В заявлении на странице Seub Nakhasathien Foundation в Facebook говорится, что из-за нахождения в неволе крокодил подавлен и ничего не ест, поскольку он привык к простору. «Держать крокодила в бетонном бассейне нельзя, поскольку это вызывает у него стресс и перечисленные выше симптомы», – говорится в заявлении Seub Nakhasathien Foundation. Специалисты фонда настаивают, что крокодила надо перевезти в один из природных заказников, где он будет находиться под наблюдением специалистов на ограниченной территории. Затем же животное нужно выпустить на волю в подходящем месте «для восстановления популяции морских крокодилов». «Эти животные обитают в Индо-Тихоокеанском регионе от Бенгальского залива до Андаманских островов и северной Австралии. Охранный статус биологического вида – «на грани исчезновения» (CR)», – утверждают в Seub Nakhasathien Foundation. Примечательно, что в книге «Животные, находящиеся в Таиланде под угрозой исчезновения» о морских крокодилах говорится следующее: «исторически они были широко распространены по всей Юго-Восточной Азии, но сейчас большая часть видов вымерла. Сообщений об обнаружении этих видов в дикой природе не поступало десятилетиями из большей части Индокитая, а в Таиланде они считаются вымершими». При этом книга, из которой взят приведенный отрывок, была издана в 1990 году, то есть более четверти века назад. Крокодила у побережья Пхукета снял на видео 24 августа один из местных жителей с квадрокоптером. Через несколько дней хищника снова заметили в одной из лагун у Банг-Тао, а 1 сентября поймали при помощи сетей и доставили в Центр изучения и развития прибрежного рыболовства в Паклоке. Сотрудники центра назвали крокодила Лейпангом по имени пляжа, рядом с которым его впервые заметили, хотя русскоязычные пользователи Facebook предпочли именовать его Геннадием. В неволе Лейпанг-Геннадий находится уже более недели и все это время ничего не ест и почти не двигается, хотя когда его ловили, он успел продемонстрировать подвижность и силу. Более того, участвовавший в охоте сотрудник пхукетского Департамента рыболовства отмечал, что тот был «игрив и очень умен». В пхукетском офисе Департамента рыболовства не уточнили, к какому из двух видов относится пойманный на Банг-Тао крокодил. Глава ведомства Пайбун Бунлиптанон лишь отметил, что это самец в возрасте 5-8 лет и массой около 200 кг. Главным же сюрпризом стало то, что крокодил оказался не пресноводным, а морским. В Таиланде морские крокодилы официально считаются исчезнувшими, хотя в соседних странах они сохранились. В прошлую пятницу посмотреть на крокодила приехал губернатор Норрапхат Плодтхонг. Глава провинции отметил, что специалистам еще только предстоит выяснить, откуда Лейпанг-Геннадий приплыл на Пхукет. «Первым делом нам надо изучить район, где он был найден, и установить, могут ли там водиться крокодилы. Если ответ будет отрицательным, нужно будет выяснить возможные варианты его происхождения», – заявил губернатор. При этом глава провинции не исключил, что животное ранее могло содержаться в неволе. Добавьте новостную ленту на свой сайт Полиция Пханг-Нга ищет группу мужчин, полгода насиловавших девочку-подростка Конкурсы певчих птиц на Пхукете Судьба Phuket FC решится в течение недели Выпечка как личный вклад в традицию Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus