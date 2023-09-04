Крокодильи фермы проверили в связи с риском наводнений

Пхукетский офис Департамента рыболовства, отвечающий среди прочего и за все фермы с «водной фауной», проверил места разведения и содержания крокодилов на Пхукете. Из публикации Radio Thailand Phuket следует, что поводом для внимания к местам содержания хищных пресмыкающихся, стала угроза наводнений. Один из проверенных объектов находится на Soi Palai, где несколько лет назад уже поднимали тревогу в связи с побегом крокодилов.

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Как заявил господин Ситтипхон Муангсон из пхукетского офиса Департамента рыболовства, обильные осадку угрожают наводнениями. В связи с этим его ведомство приняло решение посетить места разведения крокодилов, оценить условиях содержания животных и напомнить представителям о необходимости следить за тем, насколько надежны вольеры и бассейны для хищников.

«Ситуация с погодой может затронуть крокодильи фермы, а это может затронуть людей. На этом фоне были направлены сотрудники для инспектирования всех крокодильих ферм», – цитирует Radio Thailand Phuket господина Муангсона.

Проверки были проведены в местах содержания крокодилов в округах Мыанг-Пхукет и Таланг, но официальные лица не привели названий конкретных ферм.

Фотографии с инспекций четко позволяют идентифицировать один объект как находящийся на улице Soi Palai в Чалонге. Там несколько лет назад уже был случай, когда местные жители поймали в одном из районных водоемов «бесхозного» детеныша крокодила. Найти прочих членов выводка не удалось, так что улицу несколько месяцев украшал информационный щит с предупреждением о возможности встречи с этими хищниками.