Крокодильи фермы проверили в связи с риском наводнений

Как заявил господин Ситтипхон Муангсон из пхукетского офиса Департамента рыболовства, обильные осадку угрожают наводнениями. В связи с этим его ведомство приняло решение посетить места разведения крокодилов, оценить условиях содержания животных и напомнить представителям о необходимости следить за тем, насколько надежны вольеры и бассейны для хищников.
«Ситуация с погодой может затронуть крокодильи фермы, а это может затронуть людей. На этом фоне были направлены сотрудники для инспектирования всех крокодильих ферм», – цитирует Radio Thailand Phuket господина Муангсона.
Проверки были проведены в местах содержания крокодилов в округах Мыанг-Пхукет и Таланг, но официальные лица не привели названий конкретных ферм.
Фотографии с инспекций четко позволяют идентифицировать один объект как находящийся на улице Soi Palai в Чалонге. Там несколько лет назад уже был случай, когда местные жители поймали в одном из районных водоемов «бесхозного» детеныша крокодила. Найти прочих членов выводка не удалось, так что улицу несколько месяцев украшал информационный щит с предупреждением о возможности встречи с этими хищниками.